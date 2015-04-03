Dünya

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

En modern ateşli silahlara sahip gençlik çeteleri haraç ve soygunun yanı sıra uyuşturucu ticareti, genelevler işleterek para yaparken bir diğeriyle kıyasıya mücadele içinde. Polis, İtalyan mafyasına taş çıkartacak ağır cürümler işleyen çetelerle baş edeme

Black Guerrilla Family (Kara Panterler Ailesi)

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri
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Amerika’nın şahit olduğu en sıkı muhalefet olan Kara Panterler; Dünyayı değiştirmeye and içmiş öfkeli kara çocuklardır. 1966 yılında kurulan ve küçük bir grupken ülkenin neredeyse her tarafına yayılan, örgütlenen, güçlenen Kara Panterler’in Siyahların özgürlük sorununun bir sınıf meselesi olduğuna inanmaları bir süre sonra sistem karşıtı farklı grupları ve farklı etnik toplulukları da parti çatısı almalarına yol açmıştır.. “Tüm iktidar halka!”sloganını kullanan Panterler, yoksul Siyahların haklarının elde edilmesini savunmanın yanı sıra ezilen diğer halkların da yanında olduklarını ifade ediyorlardı.

Sayısız müttefiki olan çetenin (Crips, Bloods), bir o kadar da düşmanı vardı.

Jamaican Posse (Jamaika Heyeti)

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Aşırı oranda şiddete eğilimleri ve MAC-10 gibi kuvvetli savaş silahlarından yana tercihleriyle tanınan Jamaican Posse, ülkenin en büyük iki siyasi partisi olan PNP ve JLP ile olduğu kadar adanın polis ve askeri kuvvetleriyle de olan bağlantılarıyla tanınıyor.

Primeiro Comando da Capital (PCC)

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Sao Paolo´daki bütün hapishane sisteminin içinde olmakla beraber, Brezilya´daki varoş mahallelerde bulunan bu çete, adam kaçırma, haraç kesme ve korkuyu yavaş yavaş yaşatma yeteneğiyle ünlü. 2006 mayısında çete, bütün Sao Paolo şehrini neredeyse bir hafta boyunca kuşatma altına aldı ve bu sırada çete üyeleri, polis memurlarını vahşice öldürüp, hükümet binalarını yaktı.

Crips

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Crips, birincil derecede ama tek olmayan bir Afroamerikan çetesidir. 1969'da Los Angeles'ta kurulmuştur. Crips yaklaşık olarak 30-35 bin kişilik üye sayısıyla ABD'deki en geniş ve şiddetli sokak çetelerinden biridir. İşledikleri suçlar arasında cinayet, soygun ve uyuşturucu satışının olduğu bilinmektedir. Çete, üyelerin kıyafetlerinde mavi renk bulundurmasıyla bilinir. Nasılsa, bu uygulama nedeniyle çeteye yapılan polis baskısı azaldı.

Chicano ve Bloods çeteleriyle olan davaları, yoğun ve şiddetli rekabetleriyle tanınırlar. ABD ordusu tarafından ülke dışında bulunan üsleri olduğu belgelenmiştir.

The Aryan Brotherhood (Aryan Kardeşliği)

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

ABD'de hapishane içinde ve dışında yaklaşık 15000 üyesi bulunan bir hapishane suç çetesi. Mart 2006'da Aryan Kardeşliği'nin 4 lideri cinayet, uyuşturucu ticareti ve gangsterliğin de aralarında bulunduğu pek çok konuda suçlandı. FBI'a göre çete hapishane nüfusunun %1'inden daha azını kapsamasına rağmen onlar federal hapishane sistemindeki cinayetlerin %26'sından sorumludurlar.

La Nuestra Familia

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Dünyanın en büyük Chicano mafyalarından birisidir ve en büyük düşmanları ´değerli´ hemşehrileri olan Meksika Mafyası´dır. Bir ayakkabı hırsızlığı olayıyla kurulan çetenin en büyük özelliği, sadakati ön planda tutmasıdır. Bir kişinin tam anlamıyla çete üyesi olabilmesi için 2 yıl beklemesi gerekir ve bir kere girdikten sonra geri dönüş yoktur.

Amerika'da hapishanelerde yapılan Sombrero ve/veya kanlı hançer şeklindeki dövme, sahibinin "Nuestra Familia" üyesi olduğunu ifade eder.

Latin Kings

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

1940'da Chicago'da eyleme başlayan İspanyol ırkından Latin Kings. 35 bin civarında silahçısı olan çetede çok sayıda kadında bulunmaktaydı. Diğer çetelerden ayrılan belli başlı özellikleri olan bu çetenin, çok detaylı bir anayasası bulunmaktadır. Bununla birlikte Marksizm, Konfiçyanizm ve Hristiyan öğretilerinden de faydalanan çete, diğer çeteler kadar şiddet içerikli değildir. Eşitliğin ön planda olduğu bu çetede, kiralık katillik yaparak kazanılan paralar eşit şekilde çete üyelerine dağıtılıyor.

Area Boys (Agberos)

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Nijerya´nın Lagos şehrinde, bir grup yeni yetme ve terk edilmiş çocuğun oluşturduğu bu çete gasp ve uyuşturucu işleriyle bilinir. Listedeki diğer çeteler kadar gaddar ve iyi organize bir çete görünümünde olmasalar da, sebepsiz yere ortaya çıkan ve masum insanların da zarar görmesine sebep olan eylemler yaparak, halkı korkutmaya devam ediyorlar.

James- Younger Gang

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Listedeki diğer çetelerin aksine Jesse James ve ´suç ortakları´ aramızda değiller. Şiddetin çok benimsenmediği başka bir çete olan James-Younger´ın en iyi yaptığı iş para çalmaktı.

Cosa Nostra

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Yaygın bir biçimde Amerikan mafyası olarak bilinen bu yüksek profilli suç örgütünün temelleri Sicilya´ya dayanmaktadır. İtalya´dan Amerika´ya başlayan göç dalgası sırasında, çetenin de temelleri atılmıştır. Medya tarafından ´mafya´ olarak lanse edilmelerine rağmen onlar kendilerine Cosa Nostra demiştir ki İtalyanca´da ´bizim düşüncemiz´ anlamına gelir. Çete içerisinde çok sert ve acımasız kurallar vardır. Eğer bir çete üyesi kuralları çiğnerse, cezası ölümdür ve bu ölüm yakınları tarafından gerçekleştirilir.

Teksas Suç Örgütü

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Almighty Black P. Stone Nation

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Ağır İslami etkiler taşıyan Chicago sokak çetesidir. Lideri Abdullah Malik -asıl ismi Jeff Fort-, Muammer Kaddafi ile çeşitli vesilelerle tanışmış ve yakın ilişkileri vardı. Şiddet içerikli bir çete olmamalarına rağmen FBI tarafından yakın takibe alınmış çetelerden birisiydi.

Bloods

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

18th Street Gang

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Los Angales´de normal bir günde herhangi bir kişinin bu çete tarafından saldırıya uğraması çok sıra dışı bir durum değildi. 10 sene boyunca en ciddi düşmanları Bloods, Crips ve MS13 ile çok kanlı bir mücadele vermesine rağmen çete son zamanlarda çok fazla sayıda düşman çete üyesini öldürdü.

Triads

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

2.5 milyondan fazla üyesiyle dünyanın en büyük suç örgütlerinden birisidir. Her kanadının kendine ait gelenekleri ve uygulamaları olsa da, Çinli örgüt bir bütün olarak çok organize ve kanlı bir çete olarak bilinir.

Russian Mob

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Çeteyle ilgili bilinen en farklı şeylerden birisi, öldürdükleri kişilerin sadece düşmanları değil, kendi üyeleri de olmasıyla soğukkanlılık kavramına farklı bir tanım getirmişlerdir. Çok küresel bir çete olmakla birlikte, Rusya´da iş yapmak isteyen herkesten karlarının yüzde 20´sini almak üzere anlaşma yapıyorlar.

Mongols

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Mara Salvatrucha(MS-13)

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Yakuza

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Ünü ülke sınırlarını aşan, birçok filme konu olan köklü Japon çetesidir. Çete üyesi olmak isteyen herhangi bir kimse, ailesiyle bütün bağlarını koparmak zorunda ve kendi çetesinin patronuna bağlılık yemini etmelidir. Batı medyasının Yakuza´larla ilgili yaptığı yaygın haber olan Yubitsume yani bir suçu ya da hatanı affettirmek için serçe parmağını kesme geleneği yaygın bir şekilde devam etmektedir. Ancak Japon Hükümeti bu algıyı yıkmak için birçok önlem almıştır. Bunlardan birisi de İngiliz çizgi filmi olan 4 parmaklı Postacı Pat´e bir parmak daha ekleyerek çocukların korkmasını önlemek istemiştir.

Hell's Angels

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Dünya çapında bilinen en popüler motorcu çetesidir. Gaddarlıklarıyla ün salan bu sert çocuklar birçok mafya grupları ve suç örgütleriyle yasa dışı işbirlikleri de yapmıştır. Ancak Hell´s Angels bu şekilde anılmak istememektedir. Onların savunduğu tez, şiddetin ve kanunsuzluğun bir yaşam mirası olduğu ve parayı, yaşam stillerini sürdürmek için bir araç olarak kullandıklarıdır.

Los Zetas

Polisin Bile Karışamadığı Dünyanın En Korkunç Çeteleri

Dünyanın en güçlü uyuşturucu çetelerinden birisidir. Los Zetas, bugüne kadar çok sayıda karanlık olayın sorumlusudur. Çetenin faaliyetlerinin ana merkezi Meksika olmakla birlikte, artık sınırları çok daha büyümüştür ve bu durum öncelikle Amerikan Hükümeti´ni diken üstünde tutmaktadır.

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