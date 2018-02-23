Photoshop ve hayal gücünü birleştirerek ailesini diyardan diyara götüren baba
#1 Okyanusu Düşlerken
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#2 Güzel Hava Şemsiyesi
#3 Çocukların Başka Seçeneği Yok
#4 Tuvalet Kağıdı Hasatı
#5 Akşam Yemeği Hazır
#6 Kızlarımı Çekiştiren Martı
#7 İllegal Muz
#8 Rastlantılar Gecesi
#9 Makarna Zamanı
#10 Yakala Kızım
#11 Minik Bir Sollama
#12 Karlar Meleği - Bahar Baskısı
#13 Pelikanı Beslerken
#14 Babam ve Ben
#15 Takla Kaydırağı
#16 Gece Yürüyüşü
#17 Kese Zamanı
Kaynak: https://www.boredpanda.com/creative-family-photography-manipulation-john-wilhelm/
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
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