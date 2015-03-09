Penis boyu sekste önemli mi?

Başka bir araştırmaya göre, penis boyunu kafaya takan kadınlar değil, erkekler. Fakat seks sırasında boyun gerçekten önemi var mı? Cevap söz konusu kadının hayatında neyi aradığı ile ilişkilendirilebilir.



UCLA'in Seksüel Psikofizyoloji bölümünde yapılan araştırmada, seçilen kadınlardan beğendikleri 3 boyutlu penis modelini seçmeleri isteniyor. Kadınların geneli de bunlar arasında hem bir gecelik yatacaklarını hem de uzun süreli ilişki yaşayacaklarını belirliyor.



Buna göre uzun süreli ilişki yaşayacak kadınlar daha normal boylu penisleri tercih ederken bir gecelik eğlence isteyenler daha büyük penis istiyor.



Tabii yapılan araştırmalar uzun boylu ve büyük penisli bir adamın, kısa boylu ve normal penisli bir adamdan daha çok tercih edileceğini de gözler önüne seriyor. Psychology Today raporlarına göre uzun boylu kadınlar uzun boylu adamlardan hoşlanıyor ve boyun iki cinsiyet arasında da çok büyük önemi var. Kadınlar erkeklerinin boyunu biraz daha önemserken erkekler kadınların boylarını o kadar önemsemiyor.



Peki yine aynı soruya geliyoruz, kadınlar büyük penis mi ister yoksa normal mi? Aslında bunun tam bir cevabı yok, bir kadının istediği şeyler bilimsel verilerle ölçülemez. OBGYN'den Dr.Susan Oakley'e göre seksüel ilişkinin içinde pek çok varyasyon olduğundan, bu hep değişiyor. Özellikle kadınlar açısından.



Belki de penisin boyu ve kalınlığı o kadar önemli değildir, önemli olan onu yatakta nasıl tatmin ettiğindir.



Kaynak: http://elitedaily.com/dating/penis-size-affects-womans-pleasure/955229/