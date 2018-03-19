Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar
Türkiye'nin en popüler dizilerinden olan Çukur'un oyuncularının mezun olduğu okul ve bölümleri sizler için derledik. Oyunculuk eğitimi almayıp başarılı performans sergileyen oyuncular göze çarpıyor.
#1 Aras Bulut İynelmi - YAMAÇ
İstanbul Teknik Üniversitesi - Uçak Mühendisliği
#2 Dilan Çiçek Deniz - SENA
Ege Üniversitesi - Karşılaştırmalı Edebiyat
#3 Ercan Kesal - İDRİS
Lisans: Ege Üniversitesi - Tıp
Yüksek Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi - Uygulamalı Psikoloji
Doktora: Yeditepe Üniversitesi - Sosyal Antropoloji
#4 Erkan Kolçak Köstendil - VARTOLU SAADETTİN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü
#5 Rıza Kocaoğlu - ALİÇO
Dokuz Eylül Üniversitesi - Oyunculuk
#6 Öner Erkan - SELİM
#7 Kubilay Aka - CELASUN
Eskişehir Anadolu Üniversitesi - Havaalanı Yönetimi
#8 Nebil Sayın - MUHİTTİN
#9 Uğur Yıldıran - KEMAL
Gazi Üniversitesi Spor Akademisi - Jimnastik
#10 İrem Altuğ - AYŞE
Mimar Sinan Üniversitesi ve San Francisco State University - Tiyatro
#11 Burak Sergen - BEYFENDİ
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
#12 Ahmet Tansu Taşanlar - NAZIM
Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı- Tiyatro
#13 Çetin Sarıkartal - PAŞA
Ankara Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı
#14 Boncuk Yılmaz - SAADET
Anadolu Üniversitesi - İletişim Fakültesi
#15 Cem Uslu - METİN
Uludağ Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
#16 Aytaç Uşun - MEKE
Maltepe Üniversitesi - Oyunculuk
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