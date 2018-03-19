Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Türkiye'nin en popüler dizilerinden olan Çukur'un oyuncularının mezun olduğu okul ve bölümleri sizler için derledik. Oyunculuk eğitimi almayıp başarılı performans sergileyen oyuncular göze çarpıyor.

#1 Aras Bulut İynelmi - YAMAÇ

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar
Facebook'ta Beğen:

İstanbul Teknik Üniversitesi - Uçak Mühendisliği

#2 Dilan Çiçek Deniz - SENA

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Ege Üniversitesi - Karşılaştırmalı Edebiyat

#3 Ercan Kesal - İDRİS

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Lisans: Ege Üniversitesi - Tıp

Yüksek Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi - Uygulamalı Psikoloji

Doktora: Yeditepe Üniversitesi - Sosyal Antropoloji

#4 Erkan Kolçak Köstendil - VARTOLU SAADETTİN

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü

#5 Rıza Kocaoğlu - ALİÇO

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Dokuz Eylül Üniversitesi - Oyunculuk

#6 Öner Erkan - SELİM

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

#7 Kubilay Aka - CELASUN

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Eskişehir Anadolu Üniversitesi - Havaalanı Yönetimi

#8 Nebil Sayın - MUHİTTİN

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

#9 Uğur Yıldıran - KEMAL

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Gazi Üniversitesi Spor Akademisi - Jimnastik

#10 İrem Altuğ - AYŞE

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Mimar Sinan Üniversitesi ve San Francisco State University - Tiyatro

#11 Burak Sergen - BEYFENDİ

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

#12 Ahmet Tansu Taşanlar - NAZIM

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı- Tiyatro

#13 Çetin Sarıkartal - PAŞA

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Ankara Üniversitesi - İngiliz Dili ve Edebiyatı

#14 Boncuk Yılmaz - SAADET

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Anadolu Üniversitesi - İletişim Fakültesi

#15 Cem Uslu - METİN

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Uludağ Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler

#16 Aytaç Uşun - MEKE

Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Maltepe Üniversitesi - Oyunculuk

Facebook Yorumları
Victoria's Secret Mankenleri Neye Benziyor?

Victoria's Secret Mankenleri Neye Benziyor?
Gökhan Altınordu @twetimgeldi aracılığı ile
Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Filmlere, kitaplara ve popüler kültürün her dalına konu olmuş, suç dünyasının zeki ve acımasız banka soyguncularını sizler için derledik.
Selim Gerçeker aracılığı ile
Sultan Abdülhamit Han'ın Petrol Haritası Gerçek Mi?

Sultan Abdülhamit Han'ın Petrol Haritası Gerçek Mi?

Kimine göre hatalı, kimine göre maksatlı(!) bir durum söz konusu...
Sercan Eker aracılığı ile
Türkiye Dizi Tarihinin Unutulmaz İkililerinden Seçmeceler

Türkiye Dizi Tarihinin Unutulmaz İkililerinden Seçmeceler

Türk halkı olarak insanlarımızın kuşkusuz izlemekten en çok zevk aldığı programlar dizilerdir.Bizde üşenmedik ve televizyon tarihinde izler bırakmış Türk dizilerinin unutulmaz ikililerinden sizler için seçmeceler yaptık!
Selim Gerçeker aracılığı ile
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Ayça Olgun aracılığı ile
Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Bazı insanlar zeka ile hayvanları ilişkilendirmese de hayvanlar bazı konularda insanlardan daha zeki ve yaratıcı olabilir. İşte yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en zeki 25 hayvanı.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Daha ne yapsınlar?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Geleceğin yüksek teknoloji kentleri

Geleceğin yüksek teknoloji kentleri

Suudi Arabistan'dan Çin'e, Moğolistan'dan Nijerya'ya kadar birçok ülkede yüksek teknoloji kentleri planlanıyor. Kentlerin istihdam ve yaşam alanı yaratmasının yanı sıra iklim dostu olmasına da özen gösteriliyor.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri

Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri

Hunza Türklerini çoğunuz ilk defa duyacaksınız. Onları yakından tanıyınca da epey bir şaşıracaksınız; çünkü Hunza Türklerinin ortalama yaşam süresi 120 yıl… 100 yaşında ölen birisi olursa erken öldü gözüyle bakılıyor.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler

Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler

Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Bir Erkeğin İlişki Yaşadığı Kadından Duymak İstediği 20 Cümle

Bir Erkeğin İlişki Yaşadığı Kadından Duymak İstediği 20 Cümle

Hanımlar, bunları içten söylemeseniz bile erkeğinizi kendinize köle etmekte bir adım öndesiniz demektir! Biraz sabrederseniz kontrol tamamen sizde olacak.
ali halit diker @mentulaetauri aracılığı ile
Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Gece uyurken her şey yerli yerindeyken neden sabah kalktığımızda yatak savaş alanı gibidir?
İpek Çevik aracılığı ile
Zamanın durduğunu gören adam

Zamanın durduğunu gören adam

Zamanın durduğu hissini yaşayan insan sayısı hiç de az değil. Beynimizin oynadığı bu oyun, aslında hepimizin tanık olduğu bir olgunun sonucu mu?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile