Pazartesilerin vazgeçilmez dizisi; Çukur ve oyuncularının mezun oldukları okullar

Türkiye'nin en popüler dizilerinden olan Çukur'un oyuncularının mezun olduğu okul ve bölümleri sizler için derledik. Oyunculuk eğitimi almayıp başarılı performans sergileyen oyuncular göze çarpıyor.