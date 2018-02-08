Oyuncuların Çekim Sırasında Hayati Tehlikeler Atlattığı 7 Film

Çok sevdiğimiz filmlerde hayranı olduğumuz oyuncular nasıl tehlikeler atlattılar? Bu tehlikenin yaşandığı 7 filmi sizler için araştırdık.

#1 Rocky

Oyuncuların Çekim Sırasında Hayati Tehlikeler Atlattığı 7 Film
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Dolph Lundgren, Rus boksör rolüyle, Stallone tarafından canlandırılan Rocky'e rakip oluyordu. Ancak Dolph Lundgren, Stallone'yi zorlayınca film çekimleri 4 gün aksadı, sonunda ikna edilerek filme devam edilmesi sağlandı.

#2 İyi Kötü Çirkin

Oyuncuların Çekim Sırasında Hayati Tehlikeler Atlattığı 7 Film

Bu filmde Eli Wallach elindeki zinciri tren raylarında kesmek istiyordu. Wallach, tren yaklaştığı anda kafasını kaldırınca merdivene çarpmaktan son anda kurtuldu.

#3 Cast Away

Oyuncuların Çekim Sırasında Hayati Tehlikeler Atlattığı 7 Film

Cast Away filmi çekimleri sırasında usta aktör Tom Hanks, bacağından yaralandı ve yarada enfeksiyon oluştu. Doktorlar suya girmemesini tavsiye etti. Bu sebeple filmin çekimlerine üç haftalık aradan sonra devam edildi.

#4 Kızgın Boğa

Oyuncuların Çekim Sırasında Hayati Tehlikeler Atlattığı 7 Film

Robert De Niro rolüne kendini kaptırınca kardeşini oynayan aktör, Joe Pesci'nin kaburgasını kırdı. Tabii bu ikilinin aralarını bozmadı.

#5 Otomatik Portakal

Oyuncuların Çekim Sırasında Hayati Tehlikeler Atlattığı 7 Film

Otomatik Portakal filminde resimdeki sahne çekimleri sırasında oyuncu Malcolm McDowell, kornea zedelenmesi sebebiyle geçici körlük yaşadı.

#6 The River Wild

Oyuncuların Çekim Sırasında Hayati Tehlikeler Atlattığı 7 Film

Meryl Streep, uzun bir gün sonunda çok yorgun olduğunu söyledi fakat yönetmen ısrar etti. Streep, tekrar suya girdi, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğunu getirince ünlü aktrist boğulma tehlikesi atlattı. Kurtulduktan sonra ise yönetmene, "Bir daha bir şey yapamayacağımı söylediğimde bana inanmalısın." demeyi ihmal etmedi.

#7 Oz Büyücüsü

Oyuncuların Çekim Sırasında Hayati Tehlikeler Atlattığı 7 Film

Oz Büyücüsü filminde, Margaret Hamilton'un bir yangın sırasında açılacak kapıdan içeri girmesi gerekiyordu. Ancak kapı zamanında açılmadı! Margaret Hamilton'un vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu, üç hafta tedavi görmesi gerekti.

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