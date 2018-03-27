Oyun oynayarak milyonlar kazanıyorlar
Onların işi oyun oynamak. Saatlerce video oyunu oynuyorlar ve milyonlar kazanıyorlar.
Elektronik spor fenomeninin dünyada hızla yaygınlaşması ile video oyun tutkunları inanılmaz paralar kazanmaya başladı. İşte dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları ve oynadıkları oyunlar.
DOTA 2 adlı oyunun en çok kazanan oyuncuları:
#1 Kuro Takhasomi “KuroKy”
Ülke: Almanya
Elde Ettiği Toplam Gelir: $3,566,777 Dolar
Doğum Yılı: 1992
#2 Amer Barqawi“Miracle”
Ülke: Ürdün
Elde Ettiği Toplam Gelir: 3,146,186 Dolar
Doğum Yılı: 1997
#3 Saahil Arora “Universe”
Ülke: ABD
Elde Ettiği Toplam Gelir: 2,957,603 Dolar
Doğum Yılı: 1989
League of Legends(LOL) adlı oyunun en çok kazanan oyuncuları:
#1 Lee Sang-Hyeok “Faker”
Ülke: Güney Kore
Elde Ettiği Toplam Gelir: 2,500,000 Dolar
Doğum Yılı: 1996
#2 Lee Jae-wan “Wolf”
Ülke: Güney Kore
Elde Ettiği Toplam Gelir: 907,635 Dolar
Doğum Yılı: 1996
#3 Bae Seong Ung “Bengi”
Ülke: Güney Kore
Elde Ettiği Toplam Gelir: 810,683 Dolar
Doğum Yılı: 1993
Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) adlı oyunun en çok kazanan oyuncuları:
#1 Filip Kubski “NEO”
Ülke: Polonya
Elde Ettiği Toplam Gelir: 631,669 Dolar
Doğum Yılı: 1987
#2 Wiktor Wojtas “TaZ”
Ülke: Polonya
Elde Ettiği Toplam Gelir: 627,909 Dolar
Doğum Yılı: 1986
#3 Gabriel Toledo “FalleN”
Ülke: Brezilya
Elde Ettiği Toplam Gelir: 580,474 Dolar
Doğum Yılı: 1991
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