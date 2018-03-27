Oyun oynayarak milyonlar kazanıyorlar

Onların işi oyun oynamak. Saatlerce video oyunu oynuyorlar ve milyonlar kazanıyorlar.

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Elektronik spor fenomeninin dünyada hızla yaygınlaşması ile video oyun tutkunları inanılmaz paralar kazanmaya başladı. İşte dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları ve oynadıkları oyunlar.

DOTA 2 adlı oyunun en çok kazanan oyuncuları: