Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri Hunza Türklerini çoğunuz ilk defa duyacaksınız. Onları yakından tanıyınca da epey bir şaşıracaksınız; çünkü Hunza Türklerinin ortalama yaşam süresi 120 yıl… 100 yaşında ölen birisi olursa erken öldü gözüyle bakılıyor.

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Kuruttukları taze meyveleri tüketip Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyorlar. Bu sayede oldukça genç görünüyor ve kansere de yakalanmıyorlar. Facebook'ta Beğen:

Çin ve Afganistan sınırında Pakistan'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan Hunza Türklerinin ortalama yaşam süresi 120 yıl…

Hunza Türkleri kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer hastalıklarla da meydan okuyorlar. Hal böyle olunca bu topluluğun hayatı bilim insanlarını devreye sokmuş durumda…

Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişikliği Hunza Türklerini göçebe olmaya zorlamış. Rusya düzlüklerinden Orta Asya’ya inmişler. Avcılık ve çobanlık yaparak hayatlarını idame ettirmişler. Zamanla da bozkır hayatına adapte olmuşlar.

Hunza Türklerinin uzun yaşamasının ve bu kadar sağlıklı olmasının nedeni denizden 6 bin metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları. Buz gibi temiz su içip kendi ekip biçtiklerini mahsülleri tüketmeleri…

Ayrıca tıka basa yemiyorlar. Porsiyonları ufak… Yemeklerinin büyük bir kısmını arpa, darı ve karabuğday oluşturuyor. Yedikleri tüm sebze ve meyveleri çiğ yiyorlar. Sebzeleri bazen çok az pişiriyorlar. Vejeteryan değiller ama çok sıklıkla da et tüketmiyorlar.

Çoğunluğu haftada sadece bir kez et yiyor. Ayrıca Hunza Türkleri, belirli yoga teknikleri uyguluyor. Nefes alırken yogik nefes tekniğini kullanıyor.

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