Onlar yaptı, siz yapmayın! Halka açık alanlarda saçmalayıp fotoğraflanan 16 kişi
Hiç kimsenin bakmadığını düşünüyorsan bile yapma arkadaşım.
#1 Poponuzu kaşımayın
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#2 Direkleri poponuzun arasına almayın!
#3 Metroda soğan doğramayın!
#4 Metroda bu şekilde spor da yapmayın!
#5 Eğer çok uykunuz varsa uyuyabilirsiniz fakat bu kıyafetlerle değil!
#6 Çok kalabalık olursa bu yönteme başvurabilirsiniz!
#7 Kendinize bu kadar fazla güvenmeyin!
#8 Öyle ulu orta... Hiç hoş değil!
#9 Neden?
#10 El ele tutuşun!
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Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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