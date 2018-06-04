Onlar yaptı, siz yapmayın! Halka açık alanlarda saçmalayıp fotoğraflanan 16 kişi Hiç kimsenin bakmadığını düşünüyorsan bile yapma arkadaşım.

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#1 Poponuzu kaşımayın Facebook'ta Beğen:

#2 Direkleri poponuzun arasına almayın!

#3 Metroda soğan doğramayın!

#4 Metroda bu şekilde spor da yapmayın!

#5 Eğer çok uykunuz varsa uyuyabilirsiniz fakat bu kıyafetlerle değil!

#6 Çok kalabalık olursa bu yönteme başvurabilirsiniz!

#7 Kendinize bu kadar fazla güvenmeyin!

#8 Öyle ulu orta... Hiç hoş değil!

#10 El ele tutuşun!

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