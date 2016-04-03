Ünlüler Önceden Fakir ve Evsizlerdi Şimdiyse Onları Tüm Dünya Tanıyor! İşte Yokluktan Var Olan Ünlüler Yetenek ve çok çalışmayla hangi durumda olursanız olun bir gün şans ister istemez kapınızı çalıyor.

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1. Charlie Chaplin Kuşkusuz dünya sinema tarihinin en büyük isimlerinden olan sessiz filmlerin tartışmasız en iyi ismi Charlie Chaplin, gerek yapımcılık gerekse oyunculuğu bakımından şahane birisi. Özellikle sessiz filmlerinde birçok sistem eleştrisine yer veren Chaplin, İngiltere'de çok kötü bir ortamda dünyaya geldi.



Charlie Chaplin'in çocuk yaşlarda babasını kaybetti. Bunun yanı sıra akıl sağlığı yerinde olmayan annesi ve Londra'nın fakir hayatı onun hayatını zorlaştırmak için yeterliydi. Ancak Chaplin umudunu kaybetmedi ve bir gemiye binerek Amerika rüyasını gerçekleştirdi.

2. Eartha Kitt 25 Aralık 2008'de hayatını kaybeden Eartha Kitt, tarihin ilk siyahi Kedi Kadın'ı olmasıyla ünlü. Başarılı aktris bunun yanında çok da başarılı bir şarkıcıydı. Her ne kadar seksiliği ve başarılı oyunculuğuyla ön plana çıkmış olsa da Amerika'nın ırkçı yaklaşımlarından kaçamıyordu. Çocuk yaşlarda evsiz olan Eartha Kitt, hem ırkçılıkla savaşmaya çalışıyor hem de New York'da evlerin çatısında uyuyarak hayatta kalmaya çabalıyordu.

3. Jim Morrison 27 yaşında ölen unutulmaz ünlüler arasında olan The Doors'un solisti Jim Morrison'un şarkı yazmaya başladığı dönemlerde kesin olarak evsiz olduğu ve bazı yerlerde kaldığı biliniyor. Kimilerine göre şarkılarını ucuz otel odalarında kimilerine göreyse Venice Beach'deki ünlü iskelenin altında yazıyormuş.



Birkaç kısa film denemeleri, şiir kitapları, en önemlisi ünlü bir rock yıldızı olmasıyla bilinen Morrison, 27 yaşında hayatına son vererek intihar etmişti. Bu olay her ne kadar üzücü olsa da zor dönemlerden ayağa kalkıp yıldız olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

4. John Woo Görevimiz Tehlike 2, Yüz Yüze, Kızıl Uçurum ve Zor Hedef gibi filmlerin ünlü yönetmeni John Woo için de hayat hiç adil başlamamış. Çinli yönetmen çocuk yaşlarda babasını tüberkülozdan kaybetmiş. Bir süre açlık ve yokluk çeken Woo'nun evi de yanınca ailesiyle 2 yıl barınaklarda yaşamış. Fakat tüm bu olanlar Jonh Woo'yu daha çok kamçılamış ve bugünlere getirmiş gibi.

5. Sylvester Stallone Onu Rocky ve Rambo olarak tanıyoruz ancak Sylvester Stallone de bugünlerine gelene kadar bir hayli sıkıntı çekmiş. Çocuk yaşlardaki zor yaşamının yanı sıra bazı geceler otobüs kulübelerinde uyuyormuş. Birgün kendisine 100 dolar karşılığında yetişkin filminde oynaması önerilince hiç düşünmeden kabul etmiş.



Bu karar onun hayatını sonsuza kadar değiştirmişti.

6. Suze Orman Onun için bazıları finans gurusu diyor. Suze Orman Amerikan TV sunucusu ve ünlü kitapların yazarı olarak bilinir.



Suze, buralara gelmeden önce her şeyi göze alarak Chicago'dan ayrılmış ve Kaliforniya'ya taşınmış. Garsonluk yaparak hayatını kazanmaya başlayan Suze, bir karavanda yaşıyormuş. Evet tüm tehlikelere aldırış etmeden hem para biriktiriyor hem de zor şartlar altında yaşıyormuş. Birgün hem birikimleri hem de arkadaşlarından aldığı borçlar sayesinde restoran açmış ve o günden sonra şöhret basamaklarını tek tek tırmanmaya başlamış.

7. Steve Jobs Apple'ın kurucusu Steve Jobs Suriye asıllıdır ve çocuk yaşta Jobs ailesi tarafından evlatlık alınmıştır. Steve Wozniak ile Apple'ı kurmadan önce zor dönemler geçiren Steve Jobs, üniversitede kaldığı odanın parasını ödeyemediği için arkadaşlarında kalıyordu. Hafta sonlarıysa uzun yollar yürüp kilisede güzel bir ziyafet çekiyordu.

8. Jim Carrey Komedi filmleri denilince akıllara en başta gelen ünlü aktör Jim Carrey'nin hayatı hiç de iyi gitmemiş.



Kendisi henüz 15 yaşındayken, babası işini kaybetmiş ve borçlardan dolayı evlerinden olmuşlar. Bir müddet karavan parkında evsiz olarak ailesiyle yaşayan Carrey, okulu bırakıp eve destek olmak için çalışmaya başlamış. Zor zamanlardan bugünlere gelen Jim Carrey, başarısını ve mütevazı duruşunu hala sürdürüyor.

9. Halle Berry Sinema tarihinde ilk En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını alan Afroamerikan kadını olan Halle Berry, ünlü olmadan önce bir hayli zor zamanlar geçirmiş. Başarısız iki evlilik, kötü ilişkiler ve intihara teşebbüsün yanı sıra oyuncu olmadan önce evsiz kalması zor zamanlarına en büyük örneklerden biri. Halle Berry röportajlarında geçirdiği zor zamanlardan utanmıyor ve bu zor zamanların kendisini daha güçlü kıldığını söylüyor.

10. Daniel Craig Daniel Craig'i son James Bond olarak tanıyoruz. Karizması ve oyunculuğuyla James Bond karakteriyle hafızalarımıza kazınmış oyuncunun fakirliği hakkında kısa bir röportajdan başka bir bilgi olmamasına rağmen onun da bu listeye girebileceğine eminiz. Craig ünlü olmadan önce birçok berbat iş yapmış ve evsiz kalmış. Tüm bunlara rağmen yılmamış ve James Bond olmuş :)

11. Jennifer Lopez Jennifer Lopez ismine aşina olmayan çok az insan vardır. Gerek şarkıları, gerek dansları son zamanlarda da oyunculuğuyla dünyanın en tanınmış Latin yıldızlarından olan Lopez'in de geçmişi oldukça zorlu geçmiş.



İlk başta dansa yürek veren Jennifer Lopez'e ailesi özellikle annesi Guadalupe Rodriguez sıcak bakmıyor onu okula göndermek için zorluyormuş. Ayrıca durumları pek iyi olmadığından çalışmak zorunda kalan Lopez'in dansa vakti kalmaması için annesi zorlamalarda bulunuyormuş. Tüm bunlara göğüs geren Jennifer Lopez bazen dans stüdyoların da bile sabahlıyormuş. E azmin sonucu belli.

12. Carmen Electra Ünlü ve bir o kadar da efsane olan Sahil Güvenlik dizisinde Lani McKenzie rolüyle kendini dünyaya tanıtan Carmen Electra bu rolünü almadan önce zor zamanlar geçirmiş. Birçok insan gibi Amerikan rüyasını gerçekleştirmek isteyen Electra, Los Angeles'da birkaç yıl barınaklarda yaşamış.

13. Michael Oher Spor dünyasının en dokunaklı hikayelerinden birine sahip olan, hatta hayatı çok da güzel bir filme uyarlanan Michael Oher, yaşayan efsanelerden biri.



Babasını hiç tanımayan, uyuşturu müptelası annesi ve 13 kardeşiyle fakir bir hayat süren Michael Oher iri cüsselibir çocuktu. Ancak çevresi tarafından ezilen ve aptal muamelesi gören Oher için hayat hiç iyi geçmiyordu. En sonunda evlatlık alınan Oher'in bir anda hayatı değişti ve Amerikan Futbolu'na olan yeteneği keşfedildi. Bugün bu dalda büyük yıldızlardan biri olan Oher'in hayat hikayesi için “The Blind Side” (Kör Nokta) filmini izlemenizi tavsiye ederim

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