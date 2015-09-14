Genel Ölümle Alay Etmiş 10 İnsan Azrail'in elinden kurtulmuş 10 insanın dikkat çekici ölümden kurtulma hikayeleri.

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Facebook'ta Beğen: 1983 yılında Tami Oldham Ashcraft ve nişanlısı Tahiti'den San Diego'ya gitmek üzere yelkenliye binerler. Seyahatin 3. haftasında şiddetli i bir kasırga kopar. Tekne alabora olur ve nişanlısı denize düşer. Tek başına kalan Tami, eğreti bir yelkenli yapmayı başarır ve yönünü Hawaii'ye çevirir. Nişanlısı ise 41 gün boyunca bir kutu yerfıstığı ezmesi ve birkaç kutu konserve yiyecek ile hayatını sürdürüp 2400 metre uzaklıktaki karaya çıkmayı başarır.

Steven Callahan, 1982 yılında teknesi battığında Kanarya Adalarından çıktığı seyahatinin 6. günündeydi. 1,5 metre boyunda bir salla başbaşa kalan Callahan, 2900 metre boyunca sadece 1,5 kilo yemekle 4 litre suyla açlığa, susuzluğa ve hatta köpekbalığı saldırılarına karşın hayatta kalmayı başarır. Açık denizlerde 76 gün geçirdikten sonra Karayipler'de bir balıkçı tarafından kurtarılır.

Eski Olimpik Şampiyon Eric Le Marque, 2003 senesinde Sierra Nevada Dağlarında kayak yaparken yoğun sis sonucu 3,5 kilometrelik eğimli pistin dışında kalır. Günlerce yolunu bulmaya çalışsa da aslında yanlış yöne doğru gider. Hayatıyla ödeyebileceği bu hatanın sonunda, Lamarque karda 8 gün yaşar ve cesedini arayan arama kurtarma ekiplerince sağ olarak bulunur. Bundan önce birisinin bu koşullarda en uzun süre hayatta kalma süresi 3 gündür.

Matt Suter,11 Mart 2006'da saatte 240 km hızla esen bir hortum geldiğinde Fordland Missouri'de anneannesinin evindedir. Evin kapılarını ve camlarını kıran hortum onu da içine çeker. Matt birkaç dakika sonra mucizevi şekilde evinin 400 metre uzağındaki bir arazide uyanır ve sadece ufak tefek birkaç yarası vardır.

26 Mayıs 2013 sabahı, 12 kişiyi taşıyan bir şilep Atlantik Okyanusunda alabora olur. Yerin 30 metre altında bir hava boşluğuna sıkışmış olan Nijeryalı aşçı Harrison Okene, bu kazadan sağ kurtulan tek kişi olur. O derinlikte hava basıncı nedeniyle oksijen daha uzun süre kalır. Kendisi bulunana kadar, buz gibi sularda, sadece 1 şişe kola ile ve iskarmoz balıkları ve köpek balıkları ile savaşarak 3 gün boyunca hayatta kalır.

1976'da 31 Aralık günü, Juliane Koepcke Peru yağmur ormanlarının üzerinden uçarken yıldırım çarpan ve bunun sonucu düşen uçağın içindedir. Bu kazadan sağ çıkan Juliane , kendisini ormanın ortasında koltuğunda kemeri bağlı olarak otururken bulur. 10 gün boyunca ormanda ilerleyen Juliane, bir avcı kulübesi bulur ve burada kırık kemiklerini tedavi eder. Ertesi gün avcılar gelir ve sağ salim bir şekilde evine götürülür.

9 Temmuz 1958'de, Howard G. Ulrich ve 8 yaşındaki oğlu Sonny, Lütuya Koyunda tekne gezisi yaparken büyük bir kayanın kayması sonucu 520 metre yükseliğinde bir tsunami meydana gelir ve tsunami dalgaları yolu üzerindeki her şeyi yok eder. Ama bir şekilde nasıl olduysa tekneleri dalgalardan zarar görmez ve dalgaların üzerinde kalır. Görgü tanıkları dalgaların ve teknenin saatte 1000 km hızla ilerlediğini söylerler. Tsunami bittiğinde baba ve oğul kendilerini yolculuğa başladıkları yerde ve hiç yara almamış şekilde bulurlar.

Vesna Vulovic, 1972 yılında kabin görevlisi olarak çalıştığı uçak günümüzün Çek Cumhuriyeti üzerinde uçarken bir patlama meydana gelir. Vulovic paraşütsüz şekilde 10 kilometre düşer. Ne kadar inanılmaz gibi gelse de, birkaç kırık kemik ve kırık kaburga ile bu kazadan sağ kurtulur. Kendisi şu anda en yüksekten serbest düşüş kategorisinde Guiness dünya rekorunu elinde tutmaktadır.

Ricky McGee, 23 Ocak 2006'da Avustralya'da otostop çeken birini aracına alır ve bu kişi tarafından uyuşturulur. Uyandığında kendisini bir muşambanın içinde, taşların altında, yaban köpekleri tarafından yenmek üzereyken bulur. Köpekleri uzaklaştırdıktan sonra şehrin çok dışındaki kırsallarda, 71 gün boyunca sülük, yılan ve kurbağa yiyerek hayatta kalır. 56 kilo kaybeder ve sonunda karşılaştığı çiftlik işçisi tarafından kurtarılır.

19 Şubat 1979'da, aniden çıkan tipi ile California'daki San Gabriel Dağlarına düşen uçakta bulunan 4 kişiden sağ kurtulan tek kişi Norman Ollestad Jr olur. Yalnız başına, yiyeceksiz ve susuz şekilde, kendisini ısıtacak bir şey olmadan, dağdan aşağı doğru inmeye başlar. 9 saat sonra dağın eteklerine geldiğinde kurtarılır. Bu hikayeyi daha ilginç yapan şey ise Norman'ın 11 yaşında bir çocuk olmasıdır.

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