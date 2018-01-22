Öldürücü lezzetler Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirli olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. Bazılarımız bunu bilmeden yapıyor, ancak bazı yiyecekleri bu kadar lezzetli yapan da bu zehirleri oluyor.

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Canlı canlı ahtapot dokunaçları Facebook'ta Beğen: Korece'de "san-nakji" ismi verilen pişirilmeden servis edilen ahtapot dokunaçları sevenleri için enfes bir yiyecek. Ahtapotun vücudundan ayrıldıktan ve susam yağı ile lezzetlendirildikten sonra bile hareket eden bu dokunaçları yerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Ahtapotun kolları yiyenin boğazına yapışıp nefessiz bırakarak öldürebilir. Bu nedenle yerken dokunaçları iyice çiğnemek gerekiyor.

Köygöçüren mantarına dikkat! Mantarlar toplaması da yemesi de çok lezzetli olan yiyecekler, ancak farklı türlerin birbirlerine olan benzerlikleri sebebiyle yanılgıya düşmek çok kolay oluyor. Türkçe'de köygöçüren mantarı olarak bilinen bu yüksek oranda zehirli mantarlardan bir tanesinin yarısı bile bir insanı öldürmeye yetiyor. Mantar, insanların böbrek ve karaciğerlerini iflas ettirerek öldürüyor.

Kurbağa vırakladıktan sonra yenmeli Türkçe'de peri kurbağası olarak bilinen ve Afrika'da yaşayan bu türü yemek istiyorsanız, vıraklamaya başlayıp çiftleşmeden önce öldürmemek gerekiyor. Yoksa ölümcül bir böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Yasak meyve: Mürver Mürverin öyle bir lezzetli tadı var ki bu meyve şuruplarda, yemek çeşnilerinde, reçellerde, soslarda ve hatta likörlerde bile kullanılıyor, ancak bu meyvenin her zaman olgunken ve pişirilmiş olarak tüketilmesi gerekiyor. Mürver hamken zehirli bir alkaloite sahip oluyor. Ayrıca mürverin yaprağı ve sapı öldürücü siyanür üretebiliyor. O nedenle mürver yaprağından çay yapıp içmeyi düşünmeyin bile.

Bu balık için ehliyet gerekiyor Japonca'da ismi "fugu" olan bu balon balığı çeşidi, Japon mutfağının en pahalı yiyeceklerinden. Balığın karaciğeri, bağırsakları ve yumurtalıkları tetrodotoksin adı verilen ölümcül bir madde içeriyor. Sadece bunun için özel bir ehliyete sahip olanların bu balığı hazırlamasına izin veriliyor.

Öldürücü patatesler Bir balon balığı kadar ender rastlanmasa da patates de zehirli olabiliyor. Her ne kadar bize yeşil sebzeler yememiz söylense de bu tavsiye patates için geçerli değil. Yeşil renkte olan patatesler solanin denilen zehirli içeriğe sahip olabiliyor. Eğer bu tarz patatesten fazlaca tüketirseniz kusma ve baş ağrısı ile karşılaşırsınız. Tüketilen miktara göre komaya girebilir, hatta ölebilirsiniz.

Fermente edilmiş köpek balığı isteyen? Antik bir Viking yemeği olan "hákarl" veya çürütülmüş Grönland köpek balığı, İzlanda'nın ulusal yemeği. Köpek balığı eti aslında insanlar için zehirli. O nedenle yakalandığı zaman balığın kafası kesiliyor ve 12 haftaya kadar kum, çakıl ile taştan oluşan bir çukura gömülüyor. Burada et bütün sıvılarını atıyor ve çürüme başlıyor. Ondan sonra şeritler halinde kesilen et aylarca asılarak kurutuluyor.

Bu meyve her zaman "yıldız" olmayabilir Türkiye'de yıldız meyvesi olarak bilinen bu egzotik meyve, tatlı bir tada sahip ve servis yaparken tabakta güzel duruyor. Ancak yemeğe düşkün olanlara bir uyarı: isimsiz bir nörotoksin içeren bu meyve sağlıklı bir böbreğe sahip olanlarda rahatlıkla sindirilirken böbrek rahatsızlığı yaşayanlarda ciddi sorunlar yaşatabiliyor. Kaynak: DW

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