Ünlüler Öldüğüne İnanılmayan Ünlüler Onların çoğunu tanıyorsunuz... Peki ölmediklerini biliyor muydunuz?

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I. Aleksander, 1777 - 1825 Hükümdarlığı bırakmak istediğini söyleyen I. Aleksander, aniden veremden öldü. Çoğu insan onun öldüğüne bir türlü inanmıyordu. Bu söylentilerin ışığında 1925'de Sovyetler'de açılan mezarın içi boş çıkması bu söylentileri güçlendirdi.

XVII. Louis, 1785 - 1795 Fransız tahtlarının veliahtlarından olan XVII. Louis'in ölümü ve ölmemesi hakkında birçok söylenti var. Bazıları Louis'in zindanlarda tüberkülozdan öldüğünü söylerken bazıları da onun zindandan kaçırılıp yerine başkasıın konulduğundan emin. Gardiyan karısı Madam Simon bu olayı doğrulayarak Louis'in yerine başkasının olduğunu teyit eder. Bu olaydan sonra işler Battal gazi filmine döner ve herkes 'veliaht benim' demeye başlar.

Düşes Anastasia, 1901 - 1918 2. Nicholas'ın biricik kızı olan Düşes Anastasia ailesiyle birlikte komünistler tarafından yakalanıp kurşuna dizilmişti. Ancak onun ölümünden sonra birçok kişi Anastasia'nın ölmediğini babasının önceden davranarak yerine başkasını koyduğuna inanıyordu. Uzun yıllar herkes 'Ben gerçek düşesim' diye kendisini kassa da gerçek bir türlü ortaya çıkmadı.

Amelia Earhart, 1897 - 1939 Atlas Okyanusunu geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart de bu listede kendisine yer buldu. Genç kadın Pasifik Okyanusu'nda kaybolduktan sonra bazıları onun denize çakılarak yaşamını yitirdiğini düşündü. Bazılarıyla Japonlar tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Hatta onu ölümünden sonra Japonya'da görenler olmuş

Adolf Hitler, 1889 - 1945 Ünlü diktatörü tanımayanımız yoktur. Adolf Hitler resmi kaynaklara ve izlediğimiz çoğu belgesele göre savaş kaybedilirken karısıyla zehir içerek intihar etti. Ancak bazı kaynaklar onun ordusunu yönetirken öldüğünü yazıyor. Daha sonrasında ise Joseph Stalin, Hitler'in ölmediğini tam tersine Arjantin'e kaçtığını söylüyor. Ruslar her ne kadar otopsilerde Hitler ve eşinin ölüsünü bulmuş olsa da bazı insanlar hala onun ölmediğine inanıyor. Hatta FBI bu konu hakkında araştırma yapmış, birçok açık bulmuştu.

Jim Morrison, 1943 - 1971 27 yaşında ölen ünlüler arasında bulunan efsane grup the Doors'un solisti Jim Morrison'un resmi bilgilere göre kalp krizinden öldüğü açıklandı.Bazıları bunu tetikleyen şeyin aşırı alkol ve uyuşturucu olduğunu söylüyordu. Hatta bazıları onu ölüm haberinden bir hafta sonra uçağa binerken bile görmüş.





Elvis Presley, 1935 - 1977 Rock'N Roll efsanesi ve yediden yetmişe tüm insanların hayranlığını kazanmış ünlü müzisyen Elvis Presley... Saçları, giyimi ve duruşuyla büyük bir nesli etkileyen Elvis'in taklitleri hala sokaklarda dolaşıyor. Elvis Presley'nin ölmediğine dair birçok teori ortaya atıldı. Söylenenlere göre Elvis Hugh Schoenfield'in Passovar Plot kitabından etkilenerek kendisini bir süre ölü olarak göstermiş. Kitapta İsa'nın ölmediği, sadece bir ilaçla kendisini kısa süreliğine ölü gösterdiği yazıyordu. İlaçlarla arası baya iyi olan Elvis'in bu metodu kullandığı söyleniyor. Birçok insan defalarca Elvis'i görüdüğünü iddia etse de kanıtlanmış bir durum yok. Hatta bazı bilgilere göre 'Elvis'e Benzeyenler' yarışmasına katılarak insanlarla dalga geçmiş.

Tupac Shakur, 1971 - 1996 Kısa sürede Rap ve HipHop müziğin bir numarası haline gelen ve sözleriyle neredeyse bir filozofu andıran Tupac, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ancak hayranları onun öldüğünü bir türlü kabullenemedi. Tupac'ın öldükten sonra 8 albümünün piyasaya çıkması ve özellike ''Blasphemy" şarkısındaki ''Kardeş vurulur ve dirilmiş olarak geri döner!'' sözleri hayranlarına büyük bir umut oldu. Hala onun yaşadığını düşünen birçok insan var.

Lady Diana, 1961 - 1997 İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üyelerinden olan ünlü Lady Diana'yı az çok tanıyoruz. Ölüm sebebi olarak trafik kazası gösterilen Diana'nın ölümü hala tam olarak çözülmüş değil. Günümüz gelişmiş teknolojisine rağmen otopsiden sonuç alınamamış olması Diana'nın hala yaşadığı şüphesini uyandırıyor. Bazı insanlarsa onun ölmediğinden yüzde yüz emin gibi.

Ahmet Kaya, 1957 - 2000 Gelelim Ahmet Kaya'ya... Ülkemizde müziğe büyük katkılar yapan Ahmet Kaya da bu listede yerini alıyor. Ahmet Kaya'nın aynı Tupac gibi öldükten sonra birçok albümü yayınlandı. Bunun yanı sıra ses kayıtları da cabasıydı... Ahmet Kaya tarz olarak alışılmışın dışında şarkılarıyla kalplerimizde yaşamaya devam ediyor. Her ne kadar ona çatal bıçak atıp kendini bu ülkenin evladı sanan ancak vatani görevini bile yapmamış insanlarla dolu olsa da onun anısının yeri oldukça farklı. Bazı hayranları onun Almanya'da yaşadığını bile söylüyor...



Ahmet Kaya'nın bilinmedik hikayesine buradan ulaşabilirsiniz

Michael Jackson, 1958 - 2009 Son ünlümüz de yakın zamanda hayatını kaybeden Michael Jackson... Kendine has giyimi ve unutulmaz Moonwalk dansıyla tam bir efsane olan Michael Jackson, 2009'da kalbinin durması sonucunda hayatını kaybetti. Ancak yapılan otopside ölüm sebebinin anestezi ilaçları olduğu ortaya çıktı. Bu olayların ışığında ölmeden önce son yıllarında oldukça sorunlu günler geçiren Michael Jackson'un ölmediği konusunda söylentiler yayıldı. Hatta bazıları CNN'de yayınlanan bir programa katılan Dave Dave'nin Michael Jackson olduğunu bile söyledi.

Son olarak Michael Jackson'un bu şarkısıyla size veda edelim :) Hatta şarkıyı dinlerken Jackson hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz bu içeriklerimize de bakabilirsiniz; Michael Jackson'ın Hayatına Dair Az Bilinen 10 Gerçek Toprağa Karıştıktan Sonra Bölünerek Çoğalan: Michael Jackson

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