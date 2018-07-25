Okeyin bir oyundan daha fazlası olduğunun kanıtı niteliğinde görseller!

Okey’in Türkiye’de ve özellikle Türk toplumlarında çok popüler bir oyun olduğunu söylemeye gerek yok! Aşağıdaki görseller de bunun çok doğru bir tespit olduğunu bizlere gösteriyor.