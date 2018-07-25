Okeyin bir oyundan daha fazlası olduğunun kanıtı niteliğinde görseller!
Okey’in Türkiye’de ve özellikle Türk toplumlarında çok popüler bir oyun olduğunu söylemeye gerek yok! Aşağıdaki görseller de bunun çok doğru bir tespit olduğunu bizlere gösteriyor.
Yağmurda, çamurda
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Çökmekte olan bir binanın altında
Karda, fırtınada
Romantik bir mum ışığında
Derste ve havuzda okey oynayabiliyoruz.
NBA yıldızını yancı yapabiliyoruz.
O an tamamen hayatla olan ilişkimizi kesebilmemiz okeyi bir oyundan daha fazlası yapıyor.
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Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
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