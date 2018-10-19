Objektiflere takılan, gelmiş geçmiş en komik kareler!
Bazı kareler vardır ki, mükemmel zamanlamayla mükemmel anları yakalarlar ve yıllarca, dönüp dönüp o fotoğraflara bakar güleriz. İşte hayatımıza renk katan en komik anlar.
#1 Aşkım poz ver
#2 Kızlarım alışveriş yapmış demek
#3 'İsa korusun' tişörtlü kriminal suçlu
#4 Acil yardım!
#5 Small ve X-Large insan
#6 Bir şeylerin kokusunu almış olmalı
#7 Uzun bacaklı olmanın avantajı
#8 Bir insana yapılabilecek en büyük kötülük (kızı taşıyan için)
#9 O gözler kaymasa olmaz
#10 Ve hakem düdüğü çalar
#11 Öyle ölmem, biraz daha sıkıştırın
#12 Ne olduğunu çözmeye çalışıyor galiba
#13 Ve... gol
#14 Noel baba da mutlu olmuşa benziyor
#15 İyi tutuş
#16 İnsan cüssesinin farkında olmalı
#17 Kızın yüz ifadesi fena
#18 Farklı bir tarz
#19 Arkada bir şeyler mi pişiyor?
#20 Çocuğunu fazla sevgiden öldüren ebeveyn!
#21 Canım kilo mu aldın sen biraz?
#22 Evet, sabah sorumuzu da yapalım
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