O Ses Türkiye Birincileri Şimdi Ne Yapıyor!

Oğuz Berkay Fidan

O Ses Türkiye Birincileri Şimdi Ne Yapıyor!
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2012 de yayın hayatına başlayan O Ses Türkiye'nin ilk birincisiydi Oğuz Berkay Fidan. Yarışmada yoluna Murat Boz ile başlamıştı. Sonrasında gelen şampiyonlukla herkes, Murat Boz'un onla neler yapacağını merakla bekledi. Ancak aradan geçen 4 yılın sonunda ''Beni Ellerden Sayma'' adlı parçasıyla müzik piyasasına girebildi.

Mustafa Bozkurt

O Ses Türkiye Birincileri Şimdi Ne Yapıyor!

2013 yılındaki yarışmada birinci olan Mustafa Bozkurt, Mustafa Sandal'ın yarışmacısıydı. Yarışmadan sonra kendisinden pek haber alınamadı. Ondan hatırlananlar, sesinin Ahmet Kaya'ya benzediği ve O Ses Türkiye şampiyonu oluşu.

Hasan Doğru

O Ses Türkiye Birincileri Şimdi Ne Yapıyor!

Üçüncü sezona geldiğimizde, O Ses Türkiye yarışmasının birincilik koltuğunda Gökhan Özoğuz’un ekibinden çıkan Hasan Doğru oturuyordu. Hasan Doğru, fiziğinden beklenmeyen bir performans sergileyerek uzun süre gündemde kalsa da müzik piyasasında üst sıralara tırmanamadı. Doğru geride bıraktığımız günlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

Elnur Hüseynov

O Ses Türkiye Birincileri Şimdi Ne Yapıyor!

Sesi ve eğitimi ile gündeme gelen Elnur Hüseynov. Ebru gündeş'in takımındaydı. Yarışmadan sonra ülkemizde pek gündeme gelmese de, Ülkesi Azerbaycan'ı Eurovision'da temsil etti.

Emre Sertkaya

O Ses Türkiye Birincileri Şimdi Ne Yapıyor!

2016 birincisi Emre Sertkaya, Gökhan ve Hakan kardeşlerin takımındaydı. Şampiyonluktan sonra verdiği röportajlarda müzik hayatıma devam edeceğini söylemişti. Fakat şu an görünürde bir şey yok.

Dodan Özer

O Ses Türkiye Birincileri Şimdi Ne Yapıyor!

2017 şampiyonu Dodan, Hadise'yi de ilk kez şampiyonlukla tanıştırmıştı. Belki o müzik piyasasına girer de güzel sesiyle bizi biraz olsun sevindirir.

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