Neyin kafasını yaşadığı belli olmayan 21 insan!
Kabul edelim ki bazı insanlar doğuştan idealist ve yaratıcı. İşte size ilham verecek ipuçları
#1 Hasta olduğumu söylemiştim sana
#2 Kulaklığım bozulunca ben
#3 Yedek kolam olmadan asla
#4 Yeni bir bebek bakıcısı aranıyor
#5 Biri kostüm partisi mi dedi?
#6 Hadi ama aç ağzını bu son kaşık
#7 Kitap okurken en rahat pozisyonu bulmak önemli tabii
#8 Her şey kontrolüm altında
#9 Yaratıcılıkta bunun gibi olun
#10 Kim demiş çocuklarla spor yapılmaz diye
#11 Biraz küçük bir araba sanki
#12 Ama kafamız nasıl güzel!
#13 Duşta neye ihtiyacın olacağını bilemezsin!
#14 Hızlı ve etkili
#15 Kimse pembe aşkımı sorgulamasın!
#16 Güneşlenme keyfimi kimse elimden alamaz
#17 Şehrine teletubbies geldi!
#18 Her zaman kendi başımın çaresine bakarım
#19 Bir isteğiniz var mı majesteleri?
#20 Ananası sevdiğim doğrudur!
#21 Baştan aşağı metal giyinirim
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