Mizah "NEDEN BEN?" Diye İsyan Ettiren 13 Durum Çünkü sen seçilmiş insansın!

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1. Tuvalet kağıdının son parçasının size denk gelmesi Facebook'ta Beğen:

2. Sorunun cevabını bilmediğiniz halde hocanın size sorması

3. Yağmurlu havada yolda bir çok kişi yürürken geçen arabanın sadece sizi ıslatması

4. Bütün manyakların sizi bulması

5. Milyonda bir görülen bir hastalığa sizin yakalanmanız

6. Annenizin bakkala diğer iki kardeşinizden birini değil sizi göndermesi

7. Tüm sınıf kopya çekerken sadece sizin yakalanmanız

8. Herkesin sorumlu olduğu bir durumda patronun sadece size kızması

9. Arkadaşınızın evinde kakanızı yaptıktan sonra sifonun çalışmadığını fark etmeniz

10. Arkadaşınızın evinde kakanızı yapmadan önce çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için çektiğiniz sifonun içindeki son suyu da böylece harcamış olmanız

11. Kalabalığın arasında dururken topun sizin kafanıza gelmesi

12. Hoşlandığınız çocuğun, eski sevgilinizin erkek kardeşi çıkması

13. Çok merak ettiğiniz bir filme bilet almaya çalışırken sıra size geldiğinde biletlerin tükenmesi

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