Garip Haberler "Ne Gerek Varmış" Diyeceğiniz, Bir Şekilde Rekorlar Kitabına Girmiş 9 Saçma Rekor İşsizlik bu olsa gerek.

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1. Vücutta en çok arı (!) Facebook'ta Beğen: Ağızlarından bal damlayan arı kardeşlerimiz, yeri geldiğinde alerjisi var diye bir insanı çok kısa sürede öldürebiliyorlar bunu biliyoruz.



Ama öyle bir adam var ki arıları mont gibi üzerine giyiyor maşallah!



2012 yılında, vücudunu 331 bin arı ile kaplayan arıcı arkadaşımız She Ping 3 yıldır bu rekorun sahibi.

2. En uzun kirpikli köpek Al işte. "Böyle rekor mu olur" dediğinizi duyar gibiyiz sevgili okur ama daha bunlar başlangıç..



Avustralya'ya özgü bir köpek cinsi olan Labradoodle cinsindeki bu tatlış köpek (ki adı da bi garip; Ranmaru) 16,99 cm'lik kirpikleri ile rekorlar kitabına girdi. hadi tüyü 16 cm olsa tamam deriz de, 16 cm'lik kirpik nedir abi?



Aferin Ranmaru; good job! :)

3. Vücutta en çok kaşık "Bu nasıl oluyor?" diyeceksiniz tabii. İlk başta onu açıklayalım. Bazı insanların vücutlarında manyetik çekim gücü diğer insanlara nazaran daha fazla. Bu yüzden metal objelere bildiğiniz mıknatıs etkisi yapıyor.



Böyle bir özelliği olan Tiflis'li Etibar Elchiyev 2011 yılında rekorlar kitabına gitmiş ve "Hangi insan vücudunda benim kadar çok kaşığı tutabilir şaşarım!" diye meydan okumuş. Şu anki rekor halen onda. 50 kaşık...

4. Baş ile tuvalet oturağı kırma Bir gün evde oturuyorsunuz ve kapı çaldı. Kapıyı açtınız, karşınıza Kevin Shelly çıktı ve "tuvaletinizi kullanabilir miyim?" diye sordu. Hiç bir şey söylemeden hemen kapıyı kapatın ve kilitleyin! Çünkü kendisi 2008 yılında Almanya'daki bir denemede, 1 dakika içinde 46 farklı tuvalet oturağını kafası ile kırarak rekorlar kitabına girdi.



Bunu niye yaptı, mantıklı bir açıklaması var mı bilemiyoruz...

5. En uzun Küba purosu Puro deyince aklımıza neresi gelir? tabii ki Küba. "Sokaklarında puro saran kızlar var."



Hem de kızlar puroları bacaklarında sarıyorlarmış" geyiğini bir kenara bırakırsak, Puro deyince akla gelen ilk isim olan Jose Castelar Cairo daha önce de kendisine ait en uzun puro rekorunu 82 metre ile bir daha kırılamayacak bir seviyeye çekmiş neredeyse.

6. En uzun tırnaklar Bazı rekorlar böyle işte maalesef. İnsanın içini bi' garip yapıyor...



Azıcık uzasa hemen rahatsız olduğumuz tırnaklarınızı ne kadar uzatabilirdiniz? Veya şöyle soralım; tırnaklarınızı ne kadar süre ile kesmeden durabilirdiniz?

Chris “The Dutchess” Walton tam tamına 18 yıl (on sekiz yıl) hiç kesmeden tırnaklarını uzatmış!



2011 yılında rekorlar kitabına başvurmuş ve sol el tırnakları 3.1 metre, sağ el tırnakları ise 2.9 metre uzunluğuna varan devasa tırnakları ile rekorun sahibi olmuş.

7. En yüksekte tel üzerinde yürüme En sık görülen fobilerden biri olmasına rağmen, yükseklik korkusu olanları herkes anlayamaz sevgili okur. Öyle böyle bir korku değildir bu. Uçağı falan bırakın, sırf zemin katta diye aynı tip daireye 200 tl fazla veren gördü bu gözler (bi' arkadaşım ekolü).



İşte Samet Hasan, yaptıklarıyla yükseklik ile resmen dalga geçen bir adam. Mesleği de adrenalin gerektiren mesleklerden (dublör). 24 yaşındaki adrenalin tutkunu sadece 3 cm çapında, 39 derece eğimle duran ve 2300 metre yükseklikte bir ipin üzerinde yürüyerek 2009 yılında rekorlar kitabına giriyor. Bundan bir sene önce aynı rekoru deneyip başarısız olduğunu da ekleyelim.

8. En çok ses çıkaran penis (!!!!) Evet evet yanlış okumadınız. Biz de ilk öğrendiğimizde "yok artık" dedik ama böyle bir rekor var.



Avrupa tatlı su göllerinde bulunan Micronecta Scholtzi adlı canlı penisi ile 99.2 desibel gücünden sesler çıkarabiliyor!



Çıkardığı sesi nasıl tanımlayabiliriz? Bir orkestrayı en önden dinlemek gibi bir şey, tam tamına 99.2 desibel. İnanılmaz!

9. En uzun mohawk saç Mohawk saçı nereden hatırlıyorsunuz? Tabii ki A-Takımı'ndaki Mr. T'den :)



Japon moda tasarımcısı Kazuhiro Watanabe'nin saçları da mohawk ama bildiğimiz mohawklardan değil. 15 yaşından beri uzattığı saçlarını hiç kesmeyen genç adam rekorlar kitabında kendine yer bulmuş. Saçlarının boyu şu an 113.5 cm.



Adam Watanabe kardeş rüzgarlı havada dışarı çıkarken çok dikkat et :\

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