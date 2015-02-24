Müstakbel eşini gelinlikle görünce göz yaşlarını tutamayan 12 adam gibi adam
Evlilikle ilgili her kafadan bir ses, herkesten bir yorum duyuyorsunuz. Yok aşk evliliği, yok mantık evliliği... Duyduklarınızın hepsini bir yana ayırın. Evlenmek için böyle adamları bulmalısınız...
Sizi bembeyaz gelinlikle gördüğünde duygulanan...
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Size bir lütufmuş gibi davranan...
Gözünden sakınan...
El üstünde tutan...
Gözünüzün içine bakan...
Size baktığında gözlerinin içi gülen...
Söylediğiniz herşeyi dinleyen...
Size sizden daha iyi bakabilecek...
Şefkatini hiç esirgemeyecek...
Sizi mutlu etmek için çabalayan...
Çünkü böyle adamlar sizi üzmez!
Çünkü böyle adamları sevmekten vazgeçmezsiniz!
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