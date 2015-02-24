Müstakbel eşini gelinlikle görünce göz yaşlarını tutamayan 12 adam gibi adam

Evlilikle ilgili her kafadan bir ses, herkesten bir yorum duyuyorsunuz. Yok aşk evliliği, yok mantık evliliği... Duyduklarınızın hepsini bir yana ayırın. Evlenmek için böyle adamları bulmalısınız...