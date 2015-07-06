Muhtemelen Müslüman Olduklarını Bilmediğiniz 10 Ünlü İslamiyeti seçmiş birbirinden ünlü 10 sansasyonel isim. Bir gün olur da karşılaşırsanız Allah'ın selamını esirgemeyin :)

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Janet Jackson Facebook'ta Beğen: Janet Jackson dolar milyarderi olan kocası Wissam Al-Mana ile evlenmeden önce müslüman oldu. Katar'lı sevgilisi ile evlenmeden önce gayet mütevazi olan Jackson, evlendikten sonra (belli zamanlarda) başını bile örttü.

Mike Tyson Mike Tyson 1992 yılında tecavüz ve cinsel istismar suçunda hapse girdi ve bu (kendisine göre) onun için aydınlanma sürecinin başlangıcı oldu. Hapishanede Kuran-ı Kerim ile tanışan Tyson İslam'a ilgi duymaya başladı. Hapishaneden çıktıktan sonra müslüman oldu ve Mekke'ye gitti. Müslüman bir kadınla evlendi. Şu an kendisi beş vakit namaz kılıyor.

Shaquille O’Neal Shaq zaten müslüman bir çevrede doğdu ve büyüdü. Gençlik yıllarında islam felsefesi ile yakın bir bağ kurdu. Müslüman olduğunu dillendirmekten hiçbir zaman çekinmeyen O'neal 2 kere hacca gitti.

Akon Cinsel içerikli şarkı sözleri dolayısıyla müslüman çevreden tepkiler alan Akon da doğuştan müslüman. Üstelik bu konuda kendisi ''bir erkeğin 4 eş'' almasını savunacak kadar radikal. Kendisi şu an resmi olarak değil tabi ama islami kurallara göre 3 eşi ile beraber yaşıyor. Ayrıca reşit olmayan kızlar ile ilişki konusundaki görüşleri yüzünden bir ara oldukça eleştirilmişti.

Ice Cube Gerçek ismi O'Shea Jackson olan Ice Cube California'da büyüdü ve 1990'ların ortasında müslüman oldu. Bu listedeki en ilginç müslümanlardan biri kendisi çünkü şarkılarında da bahsettiği gibi siyah ırk ve islam felsefesini harmanlayan protest duruşu ile Amerika'daki en bilinen müslüman yıldızların başında gelmekte.

Dr. Mehmet Öz Belki de dünyanın en iyi tanıdığı türk olan Mehmet Öz oldukça sıkı bir müslüman. Annesi Amerikalı olsa da babası cuma namazlarını kaçırmayan, dinine bağlı bir müslümandı. Ünlü cerrah babasının etkisi ile müslüman bir hayat yaşıyor. İslamın mistik yönü doktor Öz'ün hayat felsefesini belirleyen etkenlerden biri.

Dave Chappelle Stand-up'çı Dave Chappelle gösterilerinde sıklıkla konu edindiği islamofobi ve islam düşmanlığı üzerine yaptığı bol bol kinaye içeren eleştirileri ile biliniyor. Abisi sayesinde islam ile tanışan Chappelle islamın hayatını tamamen değiştirdiğini, hayatın anlamını Kuran-ı Kerim'de bulduğunu söyleyen ünlülerden.

Ellen Burstyn Yetenekli ve tecrübeli oyuncu Burstyn katolik bir ailede büyümesine rağmen 30'lu yaşlarının başında islam ile tanıştı ve müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra hayatının çok farklı yerlere gittiğini belirten Burstyn Oscar kazanmasının en büyük etkenlerinden birinin bu değişim olduğunu söylüyor.

Iman Somali doğumlu dünyaca ünlü manken de islam yolundan gidenlerden. Dinine oldukça bağlı olan yıldız isim islamda kadının yeri üzerine yaptığı açıklamalar yüzünden radikal islamcılardan tepki toplamıştı.

Snoop Dogg 2009 yılına kadar tabiri caiz ise yemediği halt kalmayan ünlü rapçi Kuran-ı Kerim ile tanıştı ve müslüman oldu. Bu sebeple adını bile değiştiren rapçi yine de sıra dışı yaşantısından vazgeçmiş değil.

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