Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı

10. Dovima (Richard Avedon) - 1.151.976 $

2004 yılında hayata veda eden Richard Avedon hakkında New York Times'da şöyle söylenmiş; ''Onun moda ve portre fotoğrafları, Amerika'nın bir sonraki 50 yılda stile, güzelliğe ve kültüre bakış açısını belirledi.''





Büyük adammış yani.



Rus göçmeni bir ailenin çocuğu olarak New York'ta dünyaya gelen Richard Avedon'un maddemizdeki fotoğrafı 2010 yılında sahibini buldu. Fotoğraftaki kadın Dovima adlı bir model. Elbise Christian Dior'dan, filler de Cirque d'Hiver'den.