Kültür Sanat

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı

Mynet'te beleşe sizlerle. Yanında da biraz genel kültür çeşnisi ile.

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10. Dovima (Richard Avedon) - 1.151.976 $

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı

2004 yılında hayata veda eden Richard Avedon hakkında New York Times'da şöyle söylenmiş; ''Onun moda ve portre fotoğrafları, Amerika'nın bir sonraki 50 yılda stile, güzelliğe ve kültüre bakış açısını belirledi.''


Büyük adammış yani.

Rus göçmeni bir ailenin çocuğu olarak New York'ta dünyaya gelen Richard Avedon'un maddemizdeki fotoğrafı 2010 yılında sahibini buldu. Fotoğraftaki kadın Dovima adlı bir model. Elbise Christian Dior'dan, filler de Cirque d'Hiver'den.

9. Kovboy (Richard Prince) - 1.248.000 $

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı
Richard Prince, 1949 yılında doğan Amerikalı bir ressam & fotoğrafçı. 1975 yılından beri kendisine güzel bir taktik gütmüş durumda; eski değerli fotoğrafların mizansenlerini yeniden yaratarak fotoğraflamak.

Bir Milyon Dolar'ın üzerinde değer biçilen bu fotoğraf da, aslen Sam Abell tarafından çekilen ve Marlboro tarafından kullanılan kovboy resminin yeniden çekilmiş hali. Richard Prince'in 1989 yılında çektiği bu fotoğraf, 2005 yılında New York'ta bir açık arttırmada sahibini buldu.

8. Georgia O'Keefle / Eller (Alfred Stieglitz) - 1.470.000 $

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı
Bu fotoğraf neredeyse 100 yıl önce, 1919 yılında çekildi.

1864'te Hoboken'da (ABD) doğan, 50 sanat yılını fotoğrafçılığın bir sanat dalı olarak tanınmasına harcayan Alfred Stieglitz, New York galerilerine Avrupa avangard akımını tanıtan isim olarak da biliniyor.


Bu fotoğrafta ellerini gördüğümüz hanımefendi de, Alfred Stieglitz'in ressam eşi; Georgia O'Keefle.

7. Nude (Edward Weston) - 1.609.000 $

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı
Guggenheim Birliği'ne üye kabul edilen ilk fotoğrafçı; Edward Weston.

1886 - 1958 yılları arasında yaşamış olan fotoğrafçı, 20. yüzyılın en büyük fotoğraf ustalarından biri olarak kabul ediliyor. 40 yıllık kariyeri boyunca manzara, nude, stil ve portre çalışan Edward Weston'in bu fotoğrafta, fotoğrafçının 1920'lerde Mexico City'deki sevgilisi, model Modotti'nin vücudunu görüyoruz.

Fotoğraf, 1925 yılında çekilmiş.

6. Billy the Kid - 2.300.000 $

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı
William Henry Bonney. İyi tanındığı lakabıyla; Billy the Kid

Vahşi batının gördüğü en vahşi kanun kaçağı, Lincoln Bölge Savaşı'nda birçok insanı elleri ile öldürmesiyle bilinen bir katil. Bilinen tek bir fotoğrafı var, 1879 ya da 1880 yılında çekildiği tahmin ediliyor.


Hal böyle olunca, o fotoğraf da milyonlarca dolar ediyor...

5. İsimsiz Film Kareleri #153 (Cindy Sherman) - 2.700.000 $

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı
Amerikalı fotoğrafçı ve yönetmen Cindy Sherman'ın iki fotoğrafı listemizde. 
İkisi de sanat çevrelerince tanınmasına ve kabul görmesine sebep olan 'İsimsiz Film Kareleri' serisinden.

Kadınlara verilen klişe rolleri sorguladığı, erkeklerin kadınları nasıl stereotiplerde gördüğünü anlattığı seride, fotoğraflardaki tüm modeller de kendisi :) Üniversite yıllarından beri kılık değiştirme ve makyajla ilişkili olması Cindy Sherman'a bu fotoğraf serisini sağladı. 


Serinin 153. fotoğrafı da 2.700.000 Dolar sağladı. 

4. Gölet & Ay Işığı (Edward Steichen) - 2.928.000 $

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı
1879 doğumlu Lüksemburg'lu fotoğraf sanatçısı Edward Steichen da, çocukken göç ettiği Amerika'nın fotoğraf sanatına bakış açısını değiştirenlerden biri.

Hatta yalnızca fotoğraf sanatına değil, tüm sanata. 1905 yılında New York'ta açtığı Küçük Galeri'de Henri Rousseau, Henri Matisse, Paul Cezanne, Max Weber ve Pablo Picasso'nun eserlerini ilk kez Amerika'da sergileyen, vizyoner bir insan Edward Steichen.

Fotoğraf filmlerinin üzerinde kimsayallarla değişiklik yaparak -bir bakıma- günümüz Photoshop'unun da fikir babası olan sanatçının 1904 yılında çektiği bu gölet fotoğrafı tam 2.928.000 Dolar!

3. Ölü Tabur Konuşuyor (Jeff Wall) - 3.666.500 $

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı
Listemizdeki en yeni fotoğraflardan biri, üstelik antika değeri taşımamasına rağmen en üst sıralarda... Jeff Wall'un Ölü Tabur Konuşuyor (Dead Troops Talk) fotoğrafı.


1946 yılında dünyaya gelen Kanada'lı fotoğraf sanatçısının çalışmaları genelde doğal güzellikler, kent hayatı, postmodernizm ve endüstriyel özelliksizlik üzerine. Goya etkileriyle etiketlenen bu milyon dolarlık fotoğrafı da, Afganistan'da 1986 yılında pusuya düşürülen Kızıl Ordu askerlerinin bir görüntüsü.


Fotoğraf 1992 yılında yayınlandı.

2. İsimsiz Film Kareleri #96 (Cindy Sherman) - 3.890.500 $

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı
Cindy Sherman'ın 'İsimsiz Film Kareleri' serisinden bir fotoğraf daha.
Bu kez 96. fotoğraf, model yine kendisi. Değeriyse 3.890.500 Dolar!


Fotoğraf 1981 yılında çekilmiş.

1. Rhein II (Andreas Gursky) - 4.338.500 $

Milyonlarca Dolar Değer Biçilen, Dünyanın En Pahalı 10 Fotoğrafı
Alman fotoğrafçı Andreas Gursky, Rhein II ile listemizin ilk sırasında yer alıyor... 
Üstelik fotoğraf henüz 1999 yılında çekilmiş!


New York Christie's'teki açık arttırmada 2011 yılında 4.338.500 Dolar'a satılmış!

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