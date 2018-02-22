Milyonerleri sığdıracak alanı kalmayan ülke

Yüzölçümü sadece 2 km kare; güneşli, sessiz sokakları ile vergisi olmayan bir ülke…

Milyonerleri sığdıracak alanı kalmayan ülke
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İnsanlar eğlence olarak otomobil yarışları, yat gezileri düzenliyor. Bir yere gitmek için taksiye değil helikoptere biniyor.

Burada yaşayanların üçte biri milyoner. Ve deniz kıyısındaki bu dar alana taşınmak isteyen çok sayıda milyoner var.

Bu nedenle radikal bir adım atılarak denizde yapay bir ada inşasına başlandı.

İşte burası Monako prensliği. Nüfus başına milyoner sayısının en yüksek olduğu ülke.

Milyonerleri sığdıracak alanı kalmayan ülke

Metrekaresi 100 bin dolar

Fransa'nın Akdeniz kıyıları boyunca kumsalların, selvi ağaçlarının arasından birden parlak beton binaların yükseldiğini görürseniz kumarhaneleriyle de ün yapmış Monako şehir-devletine vardınız demektir.

Burası dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek ülkesi. Süper zenginlerin bitmeyen talepleri yüzünden konut fiyatları sürekli artıyor.

Zenginler buraya sadece güneşli sahilleri için gelmiyor. Monako aynı zamanda vergi cenneti. Burada yaşayanlar ne gelir vergisi, ne de kurumlar vergisi ödüyor.

Milyonerleri sığdıracak alanı kalmayan ülke

Nüfus 38 bin

Monako'da 38.000 kişi yaşıyor; bunların yüzde 30'u milyoner. Ardından Cenevre ve Zürih geliyor.

Önümüzdeki 10 yılda 16 bin milyonerin daha Monako'ya yerleşmesi bekleniyor. Ancak yer olmadığı için bunların hemen taşınması mümkün değil.

Monako'daki konutlar dünyanın en pahalı konutları; metre kare fiyatı 53 bin ila 100 bin dolar arasında değişiyor.

Vatikan'ın ardından Monako dünyanın en küçük ülkesi. İnşaat yapılacak alan çoktan tükenmiş durumda. Dağların yamaçları bile oyularak binalar yapılmış. Bu binalar ayrıca yüksek olduğu gibi yer altındaki tüm olanakları da zorluyor.

Yeni süper zenginlerin taleplerini karşılayabilmek için Monako Prensi 2. Albert büyük bir projeye onay verdi.

Deniz doldurupalan kazanmak

Özel sektörün finanse edeceği 2 milyar doları aşkın bu projeyle, 2026'ya kadar deniz doldurma yoluyla 60 bin metrekarelik yeni bir yerleşim alanı oluşturulacak. Burada 120 lüks konutun yanı sıra bir park ve 30 gemilik bir liman olacak.

Bu devasa proje ile denize su geçirmez beton odacıklar yerleştirilip etrafındaki suyun çekilmesi ve buraya Sicilya'dan getirilen kumların doldurulması ile yapay bir kara parçası yaratılmış olacak.

İnşaatın deniz canlılarına zarar vermemesi için bu alandaki canlıların koruma altındaki diğer bölgelere taşınması ve üç boyutlu baskı yoluyla oluşturulan yapay mercanların yerleştirilmesi planlanıyor.

Çevreye etkisi

Ancak uzmanlar tüm çabalara rağmen inşaatın deniz yaşamına zarar vereceğini, buradaki yüzlerce yosun türü ve binlerce deniz organizmasının tümünü korumanın mümkün olmadığını söylüyor.

Deniz doldurma yoluyla yeni alan yaratma işi Monako'da ilk kez yapılmıyor. 1861'den bu yana topraklarının yüzde 20'si bu yolla genişletilmiş zaten.

Kaynak: BBC

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