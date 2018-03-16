Mikro devletler: Kendi ülkenizi yönetin

Kugelmugel, Sealand ve Zakistan’ın ortak noktası hepsinin birer mikro-devlet olması. Kendi pasaportları ve para birimleriyle, ilan edilmiş prenslikler ve cumhuriyetler. Tabi hiçbiri resmi olarak tanınmıyor.

Sealand Prensliği

Mikro devletler: Kendi ülkenizi yönetin
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Muhteşem bir okyanus manzarasına sahip bu mikro-devlet iki tenis kortu büyüklüğünde. Paddy Bates ve ailesi, İkinci Dünya Savaşı’nın Kuzey Denizi uçaksavar kalesi Roughs Towers’ı 1967’de ‘işgal’ etti ve birkaç yıl sonra bağımsız bir devlet olarak ilan etti. Herhangi bir devlet tarafından tanınmayan Sealand’in yine de kendi bayrağı, para birimi var ve bugün Prens Michael tarafından yönetililiyor.

Christiania özgür kasabası

Mikro devletler: Kendi ülkenizi yönetin

Danimarka hippileri için bir rüya gerçekleşmiş ve Christiania’nın 1971’de Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bir askeri arazide oluşmasıyla belki de en bilinen mikro-devlet ortaya çıkmış. Tüm Avrupa’dan sanatçılar, idealistler ve toplumun dışında kalmışlar bölgeyi özerk ilan ettiler. Özgür kentte yapılan esrar ticareti yıllarca şehir yetkilileriyle yapılan tartışmaların konusu olageldi.

Kugelmugel Cumhuriyeti

Mikro devletler: Kendi ülkenizi yönetin

Viyana’nın ünlü Prater parkında bir çitle çevrili küre şeklindeki ev Avusturyalı sanatçı Edwin Lipburger tarafından inşa edilmiş. Kugelmugel’in internet sayfasına göre burası dünyanın en küçük devleti ve 650’den fazla vatandaşının “sergilere ücretsiz erişimi” var. Devletin sitesinde “Kugelmugel’de hoş karşılanırsınız” yazılı.

Molassia Cumhuriyeti

Mikro devletler: Kendi ülkenizi yönetin

BM tarafından ne yazık ki dikkate alınmayan, kendini cumhuriyet ilan etmiş bir başka yer Nevada’daki Molassia. Başkanı ise Kevin Baugh. 2017’de 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan ‘cumhuriyet’ diğer bazı mikro-devletleri tanıyor. Kaliforniya’da ‘kolonileri’ var ve 2009’da plastik alışveriş torbalarını yasaklama kararı aldı.

Zakistan Cumhuriyeti

Mikro devletler: Kendi ülkenizi yönetin

New Yorklu sanatçı Zaq Landsberg, 11 yıl önce Utah’da iki ücra araziyi satın aldı ve Zakistan Cumhuriyeti'ni kurdu. ABD’den bağımsızlık ilan etti. Bu, “toprak mülkiyetinin ve egemenliğinin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini” görme amacını taşıyan bir sanat projesi. Su başlıca ihraç kalemi, milli hayvanı kalamar. Boş araziyi robot nöbetçiler koruyor ve insanlar ziyaret için sıraya giriyor.

Forvik Egemen Devleti

Mikro devletler: Kendi ülkenizi yönetin

Yıllık 25 euroya “bir pasaport ve Forvik’in karından pay sahibi” olmanızı sağlayan üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz. Stuart Hill, Shetland’daki Forvik adacığını bağımsız bir hükümdarlık olarak ilan etti. Forvik Gulde para birimini tasarladı ve parlamento (Ting) kurdu. Havası oldukça rüzgarlı ve yağmurlu.

Uzupis

Mikro devletler: Kendi ülkenizi yönetin

Uzupis Cumhuriyeti’ni 1997’de sanatçılar Litvanya’nın başkenti Vilnius’un yakınında kurdular. Diğer birçok mikro-devlet gibi kendi bayrağı, para birimi, başkanı, marşı ve anayasası var. Maddelerinden biri “herkesin benzersiz olma hakkı var” bir diğeri “mutsuz olma hakkı”. Bağımsızlık günü, şaka değil, 1 Nisan.

Akzivland

Mikro devletler: Kendi ülkenizi yönetin

1971’de buldozerler İsrail’in kuzey sahillerindeki evini yıkmak için geldiğinde Eli Avivi tam zamanında yetişti ve durumu protesto etmek için 1971’de kendi devleti Akzivland’ı kurdu. Bir kamp ve müzeye sahip olan küçük mülk bugün turistik bir cazibe merkezi. Şansınız varsa Avivi pasaportunuzu damgalayacaktır.

Kaynak: DW

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