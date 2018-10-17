Meksika'da zengin ailelerin çocukları instagramda özel jetleri ve lüks yaşamlarıyla şov yapıyor!
Meksika'da varlıklı ailelerin çocukları instagramda adeta varlıklarını sergiliyorlar! Lüks jetler, son model arabalar, özel tasarım kıyafetler, mücevherler... Lüks yaşam tarzlarını göstermek için Instagram'da “Rich Russian Kids” sayfasını kuran Rus milyarderlerin çocuklarına özenen meksikalı zengin ailelerin çocukları adeta instagramda paralarıyla şov yapıyorlar.
#1 Şampanyadan tüfeğiyle partiden poz veren bir genç
#2 Özel jetiyle seyahat eden bir zengin aile çocuğu
İnstagramda 'Rusya'nın zengin çocukları' sayfasının 1 milyon takipçisi varken, onlara özenilerek kurulan 'Meksika'nın zengin çocukları' sayfasının ise 3.000 takipçisi bulunuyor.
#3 Lüks Mercedes'inin içinde poz veren bir kadın
#4 Pahalı markaların saatlerine sahip olduklarını gösteren bir grup genç
#5 Pahalı araçlar
#6 Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto'nun üvey kızı Sofia Castro, Dolce & Gabbana marka kıyafetleriyle New York'ta dolaşırken
Dünya Bankası'na göre, ülke nüfusunun yüzde 53'ü yoksul ve bu yoksul kesim günlük 1,50 sterlinden az bir parayla (yaklaşık 11 türk lirası) geçinmek zorunda ve gittikçe de yoksullaşıyor.
#7 Yüksek performanslı arabasını gösteren genç
#8 Yaptıkları yüksek tutarlı alışverişlerini instagramda sergiliyorlar
#9 Pahalı içkiler tüketilen partiler
#10 Lüks yaşam tarzları
#11 Deste deste paralarını da göstermekten çekinmiyorlar. 'Meksika'da böyle yuvarlanıyoruz işte' yazarak paralarını sergiliyorlar
#12 Tabi lüks seyahatler de kaçınılmaz. Zengin Avrupa ülkelerinde bol bol seyahat ediyorlar
#13 Lüks yatlarda partiler düzenliyorlar
#14 Para ve pahalı içkiler vazgeçilmezleri arasında
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