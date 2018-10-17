İnstagramda 'Rusya'nın zengin çocukları' sayfasının 1 milyon takipçisi varken, onlara özenilerek kurulan 'Meksika'nın zengin çocukları' sayfasının ise 3.000 takipçisi bulunuyor.

#2 Özel jetiyle seyahat eden bir zengin aile çocuğu

#4 Pahalı markaların saatlerine sahip olduklarını gösteren bir grup genç

#6 Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto'nun üvey kızı Sofia Castro, Dolce & Gabbana marka kıyafetleriyle New York'ta dolaşırken

Dünya Bankası'na göre, ülke nüfusunun yüzde 53'ü yoksul ve bu yoksul kesim günlük 1,50 sterlinden az bir parayla (yaklaşık 11 türk lirası) geçinmek zorunda ve gittikçe de yoksullaşıyor.

