Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Mastürbasyon yapmadan geçirdiğim süre rekoru 13 ay. Kolay bir şey değildi ama doğrusunu söylemek gerekirse, hayatım hiç daha iyi olmamıştı.

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç
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Mastürbasyon yapmamanın bana ne kadar iyi geldiği inanılmaz. 20'li yaşlarımda haftalarca, bazen aylarca bıraktığım oldu.

Ve yalnız da değilim. Dünya genelinde Çoğu erkek milyonlarca kişi insanları porno izlemeye ve mastürbasyon yapmaya son vermeye teşvik eden "NoFap" hareketine katılıyor.

Porno izlemenin üzerimdeki etkilerini düşümeye 19 yaşındayken başlamıştım.

Tüm yaşıtlarım gibi, her istediğimde porno izleyebilerek büyüdüm. İnternette ilk "iç çamaşırı" kelimesini aradığımda 14 yaşındaydım ve bu arama beni daha açık saçık resimlere yönlendirdi.

10'lu yaşlarımın sonuna doğru, odamda yalnızsam porno izlemeye başlamamın sadece bir zaman meselesi olduğu noktaya geldim.

"Bağımlı mıyım?" diye endişenmeye başladım. Gerçek hayatta kızlarla tanışamayan ve mecburen tek başıma internetle mastürbasyon yapmak zorunda kalan bir beceriksiz gibi hissediyordum kendimi.

Reddedilmekten kaçınmanın en güvenli yolu gibiydi

19 yaşında kız arkadaşım yoktu ve hiç cinsel ilişkiye girmemiştim. İlişkilerimin hiçbiri ciddi bir şeye dönüşmemişti ve seks konusunda da pek bir fikrim yoktu.

Evde oturup, mastürbasyon yapmak reddedilmekten kaçınmanın en güvenli yolu gibi görünüyordu.

Kızlarla ne zaman konuşmaya başlasam, önceki gece baktığım çıplak kadın resimlerini hafızamdan atamıyordum.

Bunu bilseler, adi bir herif olduğumu düşüneceklerinden emindim.

"Tüm yaşıtlarım gibi, her istediğimde porno izleyebilerek büyüdüm."

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

(İllüstrasyon Rebecca Hendin/BBC Three)

Pornonun hayatım üzerindeki etkilerinden kaygılanarak uykusuz geceler geçirdim. Arkadaşlarımla bunu paylaşamıyordum. Arkadaş grubumda özel hayatımızda neler olduğunu paylaşmak normal bir durum değildi.

20. doğumgünümden hemen sonra durmaya karar verdim. Annem ruhani şeylerle ilgileniyordu ve ben de gizlice kitaplarını incelemeye başladım.

Meditasyona başladım ve bu şekilde ilk kez cinsel perhizin, enerjimi ve kendime güven seviyemi arttırdığını fark ettim.

Bu fikir, antik inanç sistemi 'Kundalini'nin bir parçası. Anneme sormaya utanıyordum ama daha çok şey öğrenmeye karar verdim. Her şey böyle başladı.

Başta, mastürbasyonu ömrüm boyunca bırakacağımı düşünüyordum. Dolayısıyla, sadece bir ay dayanabilince hayalkırıklığına uğradım. Bunun ardından, önüme daha gerçekçi hedefler koymaya karar verdim.

90 günlük bir 'perhiz' tavsiyesi

NoFap hareketi 90 günlük bir "perhiz" tavsiye ediyor. İlk olarak internetteki pornoların beyin üzerindeki etkileri konusundaki bir Ted konuşmasında duymuştum.

Porno izlemenin etkilerini ağır uyuşturucular kullanmakla kıyaslıyorlardı. Ayrıca, aşırı porno izlemek giderek artan sayıdaki genç erkekte görülen iktidarsızlıkla ilişkilendiriliyordu.

Birçok insan NoFap'ı iktidarsızlıktan kaygılandıkları için yapıyordu ancak şahsen benim nedenim bu değildi.

Benim gibi insanların internetteki tüm bu alt kültürünü keşfetmek rahatlatıcıydı.

Sürekli doğru şeyi yapıp yapmadığımı merak ediyordum. Sonuçta çok insan hem porno izliyor hem de sağlıklı ilişkiler kurabiliyordu. Bu durum da, porno ve mastürbasyonun olumsuz etkilerinden muzdarip sandığımdan daha çok erkek olup olmadığımı merak etmeme neden oldu.

NoFap hareketi, 2011'de Reddit kullanıcısı Alexander Rhodes'un mastürbasyon yapmamanın faydaları konusunda açtığı başlıkla doğdu.

Başlığın şu anda 300 binden fazla üyesi var. Kendilerine "fabstronotlar" diyorlar. Alexander ayrıca insanların porno izlemedikleri hayatları konusundaki deneyimlerini paylaştığı bir internet sitesi kurdu.

"Kızlarla ne zaman konuşmaya başlasam, önceki gece baktığım çıplak kadın resimlerini hafızamdan atamıyordum."

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Çok kişi, NoFap'ın porno kaynaklı ikditidarsızlıklarını tedavi ettiğini söylüyor. NoFap benim de daha kendine güvenli, kafası net ve motive olmamı sağladı.

Rahatlamama ve kızlarla konuşabilmeme yardımcı olyuor çünkü cinsel isteğimin kontrol altında olduğunu biliyorum.

Son 10 yılda mümkün olduğunca çok kendime porno izlemeyi ve mastürbasyonu yasakladım. En zoru hep ilk haftaydı. Herşey size seksi hatırlatıyor.

Televizyonda ya da bir YouTube videosunda çekici bir kadın gördüğümde tahrik oluyordum. Bazen bir kız beni reddettiğinde kendimi daha iyi hissetmek için mastürbasyon yapmak istiyordum.

Perhizi her bozduğumda, birkaç gün kendimi çok kötü hissediyordum. Dayanamadığım için, zayıf ve disiplinsiz olduğum için kendime kızıyordum.

Moralimin tekrar yerine gelmesi birkaç gün sürüyor ve sonra yeniden başlıyordum.

'Uzun vadeli hedefim tamamen bırakmak'

Son NoFap yılım, işteki stres yüzünden sona erdi. Büyük bir projeyi bitirmiştim, tükenmiştim ve rahatlamaya ihtiyacım vardı.

Bir ilişkim yoktu ve ev arkadaşlarım evde değildi. Yalnızdım ve kanepede ot gibi yatmaktan sıkılmıştım. Zayıf bir anımdı.

Ama bu kadar uzun süre perhiz işime odaklanmama yaradı. Bugünlerde odamda, bilgisayarın başında saatler geçirebiliyorum ve mastürbasyon yapmıyorum. Bunu NoFap olmasaydı yapamazdım.

Şimdi yeniden başlıyorum. Amacım rekorumu geliştirip, mastürbasyon ve pornosuz 18 ay geçirmek. Uzun vadeli hedefim ise tamamen bırakmak.

Kaynak: BBC

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