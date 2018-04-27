Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Mastürbasyon yapmadan geçirdiğim süre rekoru 13 ay. Kolay bir şey değildi ama doğrusunu söylemek gerekirse, hayatım hiç daha iyi olmamıştı.

Facebook'ta Beğen:

Mastürbasyon yapmamanın bana ne kadar iyi geldiği inanılmaz. 20'li yaşlarımda haftalarca, bazen aylarca bıraktığım oldu.

Ve yalnız da değilim. Dünya genelinde Çoğu erkek milyonlarca kişi insanları porno izlemeye ve mastürbasyon yapmaya son vermeye teşvik eden "NoFap" hareketine katılıyor.

Porno izlemenin üzerimdeki etkilerini düşümeye 19 yaşındayken başlamıştım.

Tüm yaşıtlarım gibi, her istediğimde porno izleyebilerek büyüdüm. İnternette ilk "iç çamaşırı" kelimesini aradığımda 14 yaşındaydım ve bu arama beni daha açık saçık resimlere yönlendirdi.

10'lu yaşlarımın sonuna doğru, odamda yalnızsam porno izlemeye başlamamın sadece bir zaman meselesi olduğu noktaya geldim.

"Bağımlı mıyım?" diye endişenmeye başladım. Gerçek hayatta kızlarla tanışamayan ve mecburen tek başıma internetle mastürbasyon yapmak zorunda kalan bir beceriksiz gibi hissediyordum kendimi.

Reddedilmekten kaçınmanın en güvenli yolu gibiydi

19 yaşında kız arkadaşım yoktu ve hiç cinsel ilişkiye girmemiştim. İlişkilerimin hiçbiri ciddi bir şeye dönüşmemişti ve seks konusunda da pek bir fikrim yoktu.

Evde oturup, mastürbasyon yapmak reddedilmekten kaçınmanın en güvenli yolu gibi görünüyordu.

Kızlarla ne zaman konuşmaya başlasam, önceki gece baktığım çıplak kadın resimlerini hafızamdan atamıyordum.

Bunu bilseler, adi bir herif olduğumu düşüneceklerinden emindim.