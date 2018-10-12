Marilyn Monroe'nun tüm dünyaya yayılan şöhretinden yıllar önce çekilmiş, en özel fotoğrafları gün yüzüne çıkıyor!
1946'da yetenekli fotoğrafçı Richard C. Miller, Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin bir fotoğraf çekiminde poz vermesi için 19 yaşındaki model Norma Jeane Dougherty'ın fotoğraflarını çekti. O zamanlar fotoğraflarını çektiği kızın yıllar sonra dünyaca ünlü Marilyn Monroe olacağını bilmiyordu.
#1 Norma'nın esmer hali
Yıllar sonra, Richard fotoğrafını çektiği ve o zamanlar esmer olan Norma'nın fotoğraflarının bu kadar değerli olacağını bilemezdi. Onun için Norma, bir sürü hayalleri olan tatlı, çekici bir kızdı. Richard, değeri 60 bin dolar ile 80 bin dolar arasında değişen bu koleksiyonu, 7 Ekim'de Santa Monica Müzayedelerinde açık artırmaya hazırlanıyor. Açık artırma fotoğraflarının en önemli özelliklerinden biri, Marilyn'in ilk evliliğinde giydiği gelinlikle de fotoğraflarının olması.
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