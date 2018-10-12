#1 Norma'nın esmer hali

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Yıllar sonra, Richard fotoğrafını çektiği ve o zamanlar esmer olan Norma'nın fotoğraflarının bu kadar değerli olacağını bilemezdi. Onun için Norma, bir sürü hayalleri olan tatlı, çekici bir kızdı. Richard, değeri 60 bin dolar ile 80 bin dolar arasında değişen bu koleksiyonu, 7 Ekim'de Santa Monica Müzayedelerinde açık artırmaya hazırlanıyor. Açık artırma fotoğraflarının en önemli özelliklerinden biri, Marilyn'in ilk evliliğinde giydiği gelinlikle de fotoğraflarının olması.