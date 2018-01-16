Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

İnsanların birbirlerini cinsel yönelimleriyle yargılamadığı ülkelerden, güzellikler manzarası.

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Portia de Rossi

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Emmy ödüllü talk-show sunucusu Ellen DeGeneres'in biricik eşi, unutulmaz dizi Nip/Tuck'ın Olivia'sı, Avustralyalı güzel yıldız: Portia de Rossi.

Ellen Page

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Gillian Anderson

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Samantha Thomas

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Freja Beha Erichsen

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Tila Tequila

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Amber Heard

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Catherine McNeil

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Ireland Baldwin

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Cara Delevingne

Jodie Foster

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Angelina Jolie – Biseksüel

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Evan Rachel Wood – Biseksüel

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Lindsay Lohan – Biseksüel

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Megan Fox – Biseksüel

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Drew Barrymore – Biseksüel

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Nelly Furtado – Biseksüel

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

Pink – Biseksüel

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!

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