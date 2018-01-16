Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel Ünlüler!
İnsanların birbirlerini cinsel yönelimleriyle yargılamadığı ülkelerden, güzellikler manzarası.
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Portia de Rossi
Emmy ödüllü talk-show sunucusu Ellen DeGeneres'in biricik eşi, unutulmaz dizi Nip/Tuck'ın Olivia'sı, Avustralyalı güzel yıldız: Portia de Rossi.
Ellen Page
Gillian Anderson
Samantha Thomas
Freja Beha Erichsen
Tila Tequila
Amber Heard
Catherine McNeil
Ireland Baldwin
Cara Delevingne
Jodie Foster
Angelina Jolie – Biseksüel
Evan Rachel Wood – Biseksüel
Lindsay Lohan – Biseksüel
Megan Fox – Biseksüel
Drew Barrymore – Biseksüel
Nelly Furtado – Biseksüel
Pink – Biseksüel
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