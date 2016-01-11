Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel 10 Ünlü!

Konumuzla pek ilgisi olmasa da dünyalar tatlısı bu iki insanın, canlı yayında başlarına gelen bu tatlı kazayı da içeriğimize eklemek istedik :)

2. Ireland Baldwin

Ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin ile güzeller güzeli Kim Basinger'ın 1995 doğumlu kızı Ireland Baldwin'i şimdiye kadar Vanity Fair, W Magazine ve New York Post'un kapaklarında model olarak gördük.





Bu güzellik, bu gençlik ve bu aileyle hanımefendiyi ileride çok daha yükseklerde göreceğimizden eminiz.





Bu arada kendisi 2013'ten beri rap müzisyeni Angel Haze ile birlikte.

Instagram pozlu filan birlikte hem de.