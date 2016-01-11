Ünlüler

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel 10 Ünlü!

İnsanların birbirlerini cinsel yönelimleriyle yargılamadığı ülkelerden, güzellikler manzarası.

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel 10 Ünlü!
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Konumuzla pek ilgisi olmasa da dünyalar tatlısı bu iki insanın, canlı yayında başlarına gelen bu tatlı kazayı da içeriğimize eklemek istedik :)

10. Portia de Rossi

Emmy ödüllü talk-show sunucusu Ellen DeGeneres'in biricik eşi, unutulmaz dizi Nip/Tuck'ın Olivia'sı, Avustralyalı güzel yıldız: Portia de Rossi.

Aynı zamanda filantropist ve model olan de Rossi, bugünlerde Scandal adlı dizinin başrolünde...

9. Ellen Page

Listemizin dokuzuncu sırasında Ellen Page var. 
Inception'ından X-Men'ine kadar oynadığı her filmde kendi güzellik&şirinlik arası duruşuna büyük hayranlık beslediğimiz Ellen Page.

2013 yılından beri ressam Samantha Thomas ile birlikte, hatta geçtiğimiz yıl giydikleri takım elbiselerle de adlarından söz ettirmişlerdi, hatırlatalım!

8. Gillian Anderson

1968 doğumlu, Ömürboyu Emmy Ödüllü bir büyük İngiliz aktris var sırada: Gillian Anderson.

Bir başka unutulmaz dizi X-Files'ta yıldızlaşan, The Last King of Scotland filminde kendisine yeniden hayran bırakan Gillian Anderson, iki kısa süren evliliğin ardından son günlerde 'lezbiyen bir aşka hazırım' minvalinde yaptığı açıklamalarla listemizdeki yerini aldı.

7. Samantha Thomas

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel 10 Ünlü!
Ellen Page esnasında ismi geçti ya, biz de kendisinin güzelliğine kayıtsız kalamadık.
Teksas doğumlu yetenekli ressam, listemizin yedinci sırasında...

6. Freja Beha Erichsen

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel 10 Ünlü!
1987 Roskilde doğumlu Danimarkalı modelle devam ediyoruz.


Freja Beha Erichsen, Prada, Gucci, Calvin Klein ve Armani gibi markaların yüzü olmakla yetinmeyen; Miu Miu adını verdiği kendi markasını da yaratan bir güzel.


Kendisi açık açık lezbiyen. Bir dönem, listemizin az daha üst sıralarında yer alan bir güzeller güzeliyle de ilişki yaşamıştı hatta.

5. Tila Tequila

Kendisi MySpace ünlüsüydü bir dönem, hatırlayan hatırlar... Sonrasında aktrislik yaptı, şarkıcılığa ve blog yazarlığına devam etti, model bile oldu bir dönem. Hatta ve hatta; birkaç adet de porno filmde oynadı Singapurlu yıldız.

Tüm o pornolardan filan sonra, önce biseksüelliğini açıkladı; 2015'te de lezbiyen olduğunu beyan etti. Şaşırdık.

4. Amber Heard

Erkekler olarak bizim cinsimize ilgi duymamasına en çok üzüldüğümüz insanlardan biri; Johnny Depp gibi bir adamı terkeden ve lezbiyenliğini açıklayan oyuncu, Amber Heard listemizin dördüncü sırasında yer alıyor.

Kendisine Californication dizisinden beri hayranlık besliyorduk, Johnny Depp'e de çok yakıştırmıştık ama... Yönelimler işte. İnsan seçemiyor ki.

3. Catherine McNeil

Aşırı güzel bir Avustralyalı'yla daha devam ediyoruz...

Bugüne kadar Donna Karan'dan tutun, Christian Dior'a, Hugo Boss'undan Yves Saint Laurent'e kadar dünyaca ünlü birçok markanın yüzü olan 1989 doğumlu Catherine McNeil, yukarıda da adını andığımız güzel manken Freja Beha Erichsen ile birliktelik yaşadı, sonra gitti bir başka model Emily Hope ile bir birliktelik daha yaşadı.

2. Ireland Baldwin

Lezbiyen Olduğunu Açıklayan En Güzel 10 Ünlü!

Ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin ile güzeller güzeli Kim Basinger'ın 1995 doğumlu kızı Ireland Baldwin'i şimdiye kadar Vanity Fair, W Magazine ve New York Post'un kapaklarında model olarak gördük.


Bu güzellik, bu gençlik ve bu aileyle hanımefendiyi ileride çok daha yükseklerde göreceğimizden eminiz.


Bu arada kendisi 2013'ten beri rap müzisyeni Angel Haze ile birlikte.
Instagram pozlu filan birlikte hem de.

1. Cara Delevingne

''Yeni Kate Moss'umuz mu olacak?'' derken, Gia Marie Carangi olma yolunda mı ilerliyor acaba Cara Delevingne?

Kendisinin açıklamaları biraz şakayla karışık; ''Bir erkekle sevgili olacak kadar delirmedim!'' diyor. Magazin basını ise kendisinin Selena Gomez ile beraber olduğunu iddia ediyor.

Hayırlısı diyoruz.

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Kaynaklar: Sheknows.com, IMDB.com, Pinknews.co.ukTherichest.com & Wikipedia.org

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