Lezbiyen Bir İnsana Asla Sormamanız Gereken 7 Soru! Herkesin kendi cinsel kimliğini dilediğince yaşayabileceği özgür bir dünya hayal ediyoruz ancak özgür ülkelerde de öyle durumlar olabiliyor ki, yaşayanlar için büyük bir sıkıntı anlamına geliyor. Gelin bakalım lezbiyenlere sorulan en aptalca sorular nelermiş?

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Lezbiyen Olmasaydın Çıkar Mıydık? Facebook'ta Beğen: Bu soru en popüler sorulardan biri.



İnsanlar gerçekten de bu soruya cevap verilebilecek empatiyi kurabileceğini düşünüyorlar. Peki sen kız olsaydın, şu erkekle çıkar mıydın gibi bir soruyla karşılık verilince ise muhabbeti en kısa yoldan bitirme kolaylığı yaşanıyor.

Lezbiyen Olamayacak Kadar Güzel Olduğunu Bilmiyorsun? Evet başka aptalca bir soru.



Lezbiyenliğin sadece çirkinlik (o da nasıl bir kavramsa) üzerinden yaşanabilecek birşey olduğunu düşünen ve bu soruyu sorabilen insanlarla zaten en başından neden arkadaş olunur ki?

Seks Hayatın Hakkında Soru Sorsam Kızar Mısın? Aslında insanlar birbirlerine bu tarz sorular sorabilirler.



Buradaki yanlış ise, o soruyu heteroseksuel birine asla sormaya cesaret edemezken size sorabilmeleri.



Elbette cevapsız bırakıp kaçmak en iyisi.

Kız Arkadaşım Da Senden Hoşlanmış Biliyor Musun? Alaycı bir aptal acıma duygusunu siz de hissettiniz mi?



Bu soruyu soran kişi, derhal koşarak uzaklaşılacak kişidir.

Ne Zaman Böyle Olmaya Karar Verdin? Peki sen ne zaman insan olmamaya karar verdin?

Neden Bütün Lezbiyenler Kedilere Bu Kadar Düşkün? Neden bütün insanlar hayvanlara karşı bu kadar ilgili değil?



Bu soruyla yanıtlarsanız, susuyorlar.

Hepiniz Feminist Misiniz? Bu soru biraz mantıklı dursa da, aslında lezbiyenlerin kadınlığını sorgulayan başka bir soru daha içten içe.



Bütün kadınların feminist olmadığı gibi bütün lezbiyenlerin de feminist olmadığı gerçeğini yatsımamak gerekiyor. Lezbiyen demek, kadın demek.

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