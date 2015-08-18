Lezbiyen Bir İnsana Asla Sormamanız Gereken 7 Soru!

Herkesin kendi cinsel kimliğini dilediğince yaşayabileceği özgür bir dünya hayal ediyoruz ancak özgür ülkelerde de öyle durumlar olabiliyor ki, yaşayanlar için büyük bir sıkıntı anlamına geliyor. Gelin bakalım lezbiyenlere sorulan en aptalca sorular nelermiş?

Lezbiyen Olmasaydın Çıkar Mıydık?

Lezbiyen Bir İnsana Asla Sormamanız Gereken 7 Soru!
Facebook'ta Beğen:

Bu soru en popüler sorulardan biri.

İnsanlar gerçekten de bu soruya cevap verilebilecek empatiyi kurabileceğini düşünüyorlar. Peki sen kız olsaydın, şu erkekle çıkar mıydın gibi bir soruyla karşılık verilince ise muhabbeti en kısa yoldan bitirme kolaylığı yaşanıyor.

Lezbiyen Olamayacak Kadar Güzel Olduğunu Bilmiyorsun?

Lezbiyen Bir İnsana Asla Sormamanız Gereken 7 Soru!

Evet başka aptalca bir soru.

Lezbiyenliğin sadece çirkinlik (o da nasıl bir kavramsa) üzerinden yaşanabilecek birşey olduğunu düşünen ve bu soruyu sorabilen insanlarla zaten en başından neden arkadaş olunur ki?

Seks Hayatın Hakkında Soru Sorsam Kızar Mısın?

Lezbiyen Bir İnsana Asla Sormamanız Gereken 7 Soru!

Aslında insanlar birbirlerine bu tarz sorular sorabilirler.

Buradaki yanlış ise, o soruyu heteroseksuel birine asla sormaya cesaret edemezken size sorabilmeleri.

Elbette cevapsız bırakıp kaçmak en iyisi.

Kız Arkadaşım Da Senden Hoşlanmış Biliyor Musun?

Lezbiyen Bir İnsana Asla Sormamanız Gereken 7 Soru!

Alaycı bir aptal acıma duygusunu siz de hissettiniz mi?

Bu soruyu soran kişi, derhal koşarak uzaklaşılacak kişidir.

Ne Zaman Böyle Olmaya Karar Verdin?

Lezbiyen Bir İnsana Asla Sormamanız Gereken 7 Soru!

Peki sen ne zaman insan olmamaya karar verdin?

Neden Bütün Lezbiyenler Kedilere Bu Kadar Düşkün?

Lezbiyen Bir İnsana Asla Sormamanız Gereken 7 Soru!

Neden bütün insanlar hayvanlara karşı bu kadar ilgili değil?

Bu soruyla yanıtlarsanız, susuyorlar.

Hepiniz Feminist Misiniz?

Lezbiyen Bir İnsana Asla Sormamanız Gereken 7 Soru!

Bu soru biraz mantıklı dursa da, aslında lezbiyenlerin kadınlığını sorgulayan başka bir soru daha içten içe.

Bütün kadınların feminist olmadığı gibi bütün lezbiyenlerin de feminist olmadığı gerçeğini yatsımamak gerekiyor. Lezbiyen demek, kadın demek.

Facebook Yorumları
Victoria's Secret Mankenleri Neye Benziyor?

Victoria's Secret Mankenleri Neye Benziyor?
Gökhan Altınordu @twetimgeldi aracılığı ile
Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Gelmiş Geçmiş En Ünlü Banka Soyguncuları

Filmlere, kitaplara ve popüler kültürün her dalına konu olmuş, suç dünyasının zeki ve acımasız banka soyguncularını sizler için derledik.
Selim Gerçeker aracılığı ile
Sultan Abdülhamit Han'ın Petrol Haritası Gerçek Mi?

Sultan Abdülhamit Han'ın Petrol Haritası Gerçek Mi?

Kimine göre hatalı, kimine göre maksatlı(!) bir durum söz konusu...
Sercan Eker aracılığı ile
65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

65 Yıllık tarihinde Playboy dergisine kapak olmuş 30 dünya yıldızı

Pamela Anderson'dan Madonna'ya, Kim Kardashian'dan Kate Moss'a kimler var kimler...
Sercan Eker aracılığı ile
Türkiye Dizi Tarihinin Unutulmaz İkililerinden Seçmeceler

Türkiye Dizi Tarihinin Unutulmaz İkililerinden Seçmeceler

Türk halkı olarak insanlarımızın kuşkusuz izlemekten en çok zevk aldığı programlar dizilerdir.Bizde üşenmedik ve televizyon tarihinde izler bırakmış Türk dizilerinin unutulmaz ikililerinden sizler için seçmeceler yaptık!
Selim Gerçeker aracılığı ile
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Ayça Olgun aracılığı ile
Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Bazı insanlar zeka ile hayvanları ilişkilendirmese de hayvanlar bazı konularda insanlardan daha zeki ve yaratıcı olabilir. İşte yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en zeki 25 hayvanı.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Seks Sonrası 16 Selfie ile Tek Gecelik İlişkilerin Berbat Sonları!

Seks Sonrası 16 Selfie ile Tek Gecelik İlişkilerin Berbat Sonları!

Tek gecelik ilişkiler kulağa pek bir 'cool' gelse de lakin ki öyle değildir. Sonrası daralma sonrası buhran ve yalnızlık... E yorumlamam bu kadar.
Mia Wallace aracılığı ile
Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Daha ne yapsınlar?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Geleceğin yüksek teknoloji kentleri

Geleceğin yüksek teknoloji kentleri

Suudi Arabistan'dan Çin'e, Moğolistan'dan Nijerya'ya kadar birçok ülkede yüksek teknoloji kentleri planlanıyor. Kentlerin istihdam ve yaşam alanı yaratmasının yanı sıra iklim dostu olmasına da özen gösteriliyor.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri

Ortalama yaşam süreleri 120 yıl olan Hunza Türkleri

Hunza Türklerini çoğunuz ilk defa duyacaksınız. Onları yakından tanıyınca da epey bir şaşıracaksınız; çünkü Hunza Türklerinin ortalama yaşam süresi 120 yıl… 100 yaşında ölen birisi olursa erken öldü gözüyle bakılıyor.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler

Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler

Geçtiğimiz yıllarda dahil olmak üzere Oscar'a aday filmlerin sahneleri yeniden canlandıran bu kız kardeşler, Oscar'ı hak edecek işlere imza atmışlar. Sophia, Sadie ve Sloane'nun yaptığı bu güzel işlere hep beraber bakalım.
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile
Bir Erkeğin İlişki Yaşadığı Kadından Duymak İstediği 20 Cümle

Bir Erkeğin İlişki Yaşadığı Kadından Duymak İstediği 20 Cümle

Hanımlar, bunları içten söylemeseniz bile erkeğinizi kendinize köle etmekte bir adım öndesiniz demektir! Biraz sabrederseniz kontrol tamamen sizde olacak.
ali halit diker @mentulaetauri aracılığı ile
Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Siz Uyurken Neler Oluyor Neler

Gece uyurken her şey yerli yerindeyken neden sabah kalktığımızda yatak savaş alanı gibidir?
İpek Çevik aracılığı ile
Zamanın durduğunu gören adam

Zamanın durduğunu gören adam

Zamanın durduğu hissini yaşayan insan sayısı hiç de az değil. Beynimizin oynadığı bu oyun, aslında hepimizin tanık olduğu bir olgunun sonucu mu?
Bu Çok İyiymiş aracılığı ile