Korkunç Selfie'ler Çekerken Yakalanan 20 İnsan
Böyle açılar yok
Napıyorsun ablacım!
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Neden muz, neden selfie?
Abla selfie'nin kralını çekmiş
En acı selfie özel ödülü
En garip selfie özel ödülü
Patron çıldırdı
Beni Fransız kadınların gibi çek
Açılar uyuşmuyor hocam!
Ağız içi sanatı
Selfie kralı
Kaynak: http://news.distractify.com/jake-heppner/people-who-have-master-the-art-of-the-awkward/
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