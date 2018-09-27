Klasik sanatın popüler kültürle birleştiği o an. 'Nasıl olur ki?' demeyin!
Sizi günlük yaşamdaki insanlarla klasikleri birleştiren kıbrıslı sanatçı Hayati ile tanıştırıyoruz. Photoshopun en eğlenceli haliyle ilgilenen sanatçının çalışmalarının bazılarını sizlerle paylaştık.
#1 Aşkım saçmalama yanlış anladın.
#2 Çekiçimi kaybettim. Buralarda mı?
#3 O son menüyü yemeyecektik.
#4 İlk yenilmez.
#5 Frida'nın görünmeyen tarafı.
#6 Kulağını düşürmüşsün canım al istersen.
#7 Elinden de her iş geliyor.
#8 Alın bunu ölmüş bu.
#9 Her türlü boya badana yapılır.
#10 İnci küpelerin modası geçti. Artık rastalıyız.
#11 Meyve var yersen.
#12 İnci Quiin.
#13 Çıkışta maç yapalım mı?
#14 Nasıl içiyorum sanıyordunuz?
#15 Harry Potter bitince baleye başladım.
#16 Kirpik kıvırıcısı önemli.
#17 Siparişiniz hazır.
#18 Olay o değil olay Serdar Ortaç.
# Çok sıcak aç klimayı aç.
#20 Başka dert vermesin.
#21 Doğru Hüseyin olduğuna eminim.
#22 İçim geçmiş.
#23 Ateş seni çağırıyor.
#24 Burası çok sıkışık ilerler misiniz biraz?
#25 Ay bana bir şeyler oluyor.
Kaynak ve Daha Fazlası İçin: hayatininevreni
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