Klasik sanatın popüler kültürle birleştiği o an. 'Nasıl olur ki?' demeyin!

Sizi günlük yaşamdaki insanlarla klasikleri birleştiren kıbrıslı sanatçı Hayati ile tanıştırıyoruz. Photoshopun en eğlenceli haliyle ilgilenen sanatçının çalışmalarının bazılarını sizlerle paylaştık.

#7 Elinden de her iş geliyor.

#8 Alın bunu ölmüş bu.

#18 Olay o değil olay Serdar Ortaç.

#25 Ay bana bir şeyler oluyor.

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