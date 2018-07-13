Kız arkadaşıyla çıktığı yolculukta uyuya kaldı, photoshop'un gazabına uğradı!
Eria Auguste ve erkek arkadaşı kısa bir süre önce bir yolculuğa çıktılar. Yolculuk sırasında araba uyuyan erkek arkadaşının resmini çeken Eria, bu fotoğrafı bir Facebook grubuna atıyor ve olaylar patlak veriyor. İşte o birbirinden komik ve yaratıcı photoshop çalışmaları.
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