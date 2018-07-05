Kimisi kilo verdi kimisi uyuşturucuyu bıraktı! Öncesi ve sonrasıyla büyük dönüşümler.
Bazıları sadece kilo verdiler, bazıları uyuşturucuyu bıraktı, bazıları da hayallerinin peşinden koştu. İşte öncesi ve sonrasıyla değişime karar veren ve hayaline kavuşan o insanlar.
#1 “Okulun ilk günü ve öğretmen eğitiminin son günü''
#2 “Babamın ortağı olmak ve kötü adamları yakalamak için bir hayalim vardı. Görev tamam.”
#3 Bu adam sadece 6 ayda 40 kg kaybetti:
#4 “Şaşılık ameliyatımın öncesi ve sonrası''
#5 “3 yıllık dönüşüm!''
#6 Sivilcelerle savaştıktan sonra:
#7 “Amcam, Apalaş yürüyüş patikasını bitirdi.'' 1 Mayıs - 16 Aralık
Apalaş Yürüyüş Patikası Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız
#8 “İçmeden 666. gün. 45 kg. verdim, 1.450 mil koştum ve bugün sigarasız 4. haftam!”
#9 Depresyon öncesi ve sonrası
#10 “2 yıl önce işimi sevmediği fark ettim''
#11 ''Sakal kardeşliğinden çıktım, beni affedin''
#12 Sonunda havalı bir dövme:
#13 “Sadece 9 ayda...''
#4 ''Liseden bu yana 13. senemizi kutluyoruz.''
#15 “Uyuşturucu olmadan bir yıl”
#16 “Uzun saçlarımdan kurtuldum, garip hissediyorum."
#17 “4 yıl önce bir spor salonuna üye oldum.”
Bonus: Bir gecede gerçekleşen bir dönüşüm.
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