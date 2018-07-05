Kimisi kilo verdi kimisi uyuşturucuyu bıraktı! Öncesi ve sonrasıyla büyük dönüşümler.

Bazıları sadece kilo verdiler, bazıları uyuşturucuyu bıraktı, bazıları da hayallerinin peşinden koştu. İşte öncesi ve sonrasıyla değişime karar veren ve hayaline kavuşan o insanlar.