Kilonun sadece bir sayı olduğunu kanıtlayan kadınlar.

Aşağıdaki kişiler kilo vermedi. Hatta bazıları aldı bile. Tabii biz size kilo vermeyin demiyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın. Fakat bazı durumlarda kilo vermek aşağıdaki örneklerden anlaşıldığı gibi gereksiz gözüküyor.