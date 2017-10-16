Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!

Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi, sağlıksız beslenme ve aşırı kilolar. Aşağıdaki insanlar, hem kısa sürede çok kilo vermiş hem de hayatlarının olumlu yönde değiştiğini gözlemlemişler.

#1 Jessica Beniquez - 80 Kilo

Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!
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Bir zamanlar 150 kilodan fazla olan 21 yaşındaki Jessica, kısa bir sürede 80 kilo vermeyi başarmış. Bütün gün televizyon seyredip ve yemek yediğini belirten Jessica, tembel yaşamaktan bıktığını anlamış. Sonrasında sağlıklı bir diyet programını ve egzersizi hayatına katmış.

''Bugün olduğum yerde olmayı asla tahmin etmemiştim. Utangaçtım ama şu anda çok daha fazla güvene ve enerjiye sahibim.'' diyen Jessica, şu an bir spor salonunda çalışıyor ve antrenör sertifikası almayı bekliyor.

#2 Laura Hyman - 50 Kilo

Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!

54 yaşındaki Laura kısa bir sürede 50 kilo vermiş. Kilo vermesindeki başlıca etkenin kocasının ona verdiği destek olduğunu söylüyor. 16 haftalık bir egzersiz programıyla yola çıkan Laura: "Bedenimi besliyorum ve duygusal sebeplerle yemek yemiyorum." diyor ve ekliyor; "20'li yaşlarımdan daha iyi hissediyorum.".

#3 Janice “JJ” Jobity - 55 Kilo

Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!

Fazla kiloları yüzünden hem zihinsel hem de fiziksel sıkıntılar çekmiş Janice. 2015 yılına girdiğinde 120 kiloya ulaşmış. ''İş hayatım olumsuz etkilendi, depresyona girdim.''

Mide ağrıları çekmeye başlamasıyla doktora gitmiş. ''Sağlıklı beslenme ve sporla tanıştım hayatım bir anda değişti'' diyor.

#4 Tara Kavanagh - 70 Kilo

Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!

#5 Helen Costa-Giles - 40 Kilo

Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!

#6 Rebin Roy - 60 Kilo

Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!

#7 Jessica Battle - 53 Kilo

Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!

#8 Mackenzie Walker - 50 Kilo

Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!

#9 Erika Cockrell - 75 Kilo

Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!

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