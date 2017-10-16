Kilo Veren İnsanların İnanılmaz Değişimleri!

Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi, sağlıksız beslenme ve aşırı kilolar. Aşağıdaki insanlar, hem kısa sürede çok kilo vermiş hem de hayatlarının olumlu yönde değiştiğini gözlemlemişler.

#1 Jessica Beniquez - 80 Kilo

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Bir zamanlar 150 kilodan fazla olan 21 yaşındaki Jessica, kısa bir sürede 80 kilo vermeyi başarmış. Bütün gün televizyon seyredip ve yemek yediğini belirten Jessica, tembel yaşamaktan bıktığını anlamış. Sonrasında sağlıklı bir diyet programını ve egzersizi hayatına katmış.

''Bugün olduğum yerde olmayı asla tahmin etmemiştim. Utangaçtım ama şu anda çok daha fazla güvene ve enerjiye sahibim.'' diyen Jessica, şu an bir spor salonunda çalışıyor ve antrenör sertifikası almayı bekliyor.