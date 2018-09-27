Kılları tıraş etmek hiç bu kadar ilginç olmamıştı!

Erkeklerin %39'u vücut kıllarını tıraş ediyor ve bazı erkekler bunu eğlenceli hale getirmek için yaratıcılıklarını kullandılar ve ortaya bu görüntüler çıktı. En çılgın traş şekilleri yazımızda.