Kesinlikle Normal Olmayan 23 Eski Fotoğraf

Bu fotoğraf gerçek mi? Asla bilemeyeceğiz

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Siyah beyaz fotoğraflarda insanı geren bir enerji olur. Genel olarak fotoğrafta ne olduğu ile ilgili değil, fotoğrafın atmosferiyle ilgili bir durumdur bu. Bazı siyah beyaz fotoğrafların ise hiç bir açıklaması yoktur, kim çekti, ne zaman çekti, o fotoğrafta neler var, bir türlü açıklayamazsınız.