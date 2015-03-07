Kesinlikle Normal Olmayan 23 Eski Fotoğraf
Tarih bazen açıklanamaz
Bu fotoğraf gerçek mi? Asla bilemeyeceğiz
Siyah beyaz fotoğraflarda insanı geren bir enerji olur. Genel olarak fotoğrafta ne olduğu ile ilgili değil, fotoğrafın atmosferiyle ilgili bir durumdur bu. Bazı siyah beyaz fotoğrafların ise hiç bir açıklaması yoktur, kim çekti, ne zaman çekti, o fotoğrafta neler var, bir türlü açıklayamazsınız.
Ağır topların maçı
En korkunç okul müsameresi
Gerçek rekabet
Bu fotoğrafın içeriğini anlayan ulaşsın
Bu ne şimdi bu ne
Modern sanat
Palyaço katiller
Bu güvenli görünmüyor
Tartışma konusu ne acaba
Burada kimse iyi vakit geçirmiyor
En kötü yüzme dersi
Ölmeden önceki son görüntü
Berber zamanı
Sosis dansçısı
Taksim ne tarafta?
Gözü tamamen kapalı
Bu bebeklerin iyi ki kolu yok
Fütüristik şapkalar ya da ırkçı sembolizm
Donmuş atlar
Korku atölyesi
Yılanını gezdiren kız
Bir bardak kuşburnu alır mısınız?
Kaynak: http://www.viralnova.com/unexplained-vintage-photos/
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