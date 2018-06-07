Kendine has özellikleriyle Rus kadınları
Tamircisinden aşçısına; barbie bebeğinden fotomodeline... Değişik kafalardaki Rus kadınları.
#1 Güvenlik onlardan sorulur
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#2 Çok usta aşçılardır
#3 Usta şöförlerdir
#4 Tamirden anlarlar
#5 Çok esneklerdir
#6 Nesiller arası pek fark yoktur
#7 Oldukça romantiklerdir
#8 Makyaj konusunda ustadırlar
#9 Modaya ayak uydururlar
#10 Oldukça kuvvetlidirler
#11 Güzel poz verirler
#12 Estetikten hoşlanmazlar
#13 Çocukları için her şeyi yapabilirler
Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?
Eğer bedenimizle ilgili bilimsel gerçeklere aşina değilsek muhtemelen standart bir cinsel ilişkinin gerçekten porno filmlerde gördüğümüz kadar uzun sürebileceğini düşünmüşüzdür. Bu nedenle çoğu zaman cinsel ilişkilerimizden sonra ister istemez bu işin standartının ne kadar olması gerektiği konusunda kendimizi sorgularız.
Oscar'a aday olmuş filmlerin sahnelerini yeniden canlandıran kız kardeşler
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