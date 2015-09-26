Kariyerlerine Çıplak Sahnelerle Hızlı Başlamış 9 Oyuncu

Bu Kinski'nin ilk filmi değildi ama kariyerinde sıçrayış tahtası görevi gören film oldu.

Turner bu ilk filmini çekmesinden önce sadece bir adet TV rolünde yer almıştı.

Angelina Jolie - "Cyborg 2" 1993.

Jolie bu filmden 10 sene önce bir filmde rol aldı ama sadece çocuk rolünde ve babası Jon Voight olduğu için.