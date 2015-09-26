Kariyerlerine Çıplak Sahnelerle Hızlı Başlamış 9 Oyuncu
Kariyerlerine çıplak sahneleriyle hızlı bir başlangıç yapmış yetenekli oyuncular.
Nastassja Kinski - "Boarding School" 1978.
Bu Kinski'nin ilk filmi değildi ama kariyerinde sıçrayış tahtası görevi gören film oldu.
Kathleen Turner - "Body Heat" 1981.
Turner bu ilk filmini çekmesinden önce sadece bir adet TV rolünde yer almıştı.
Angelina Jolie - "Cyborg 2" 1993.
Jolie bu filmden 10 sene önce bir filmde rol aldı ama sadece çocuk rolünde ve babası Jon Voight olduğu için.
Natasha Henstridge - "Species" 1995.
İlk rol aldığı filmdeki sahneleri hafızlardan çıkmadı.
Charlize Theron - "2 Days in the Valley" 1996.
Theron'un bu filmden önce sadece 'gözüktüğü' "Children of the Corn III" filmini saymıyoruz.
Eva Green - "The Dreamers" 2003.
Margo Stilley - "9 Songs" 2004.
Aomi Muyock - "Love" 2015...
...ve Klara Kristin (diğer adıyla
Profesyonel oyuncu değillerdi, sadece skandal yaratan yarı pornografik filmlerde rol almış olan güzel amatör kızlardı.
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