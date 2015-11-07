Garip Haberler Kan donduran hikayeleriyle 10 fotoğraf karesi Bu tip olaylardan çok çabuk etkileniyorsanız belki de bu içeriği es geçmelisiniz...

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Facebook'ta Beğen: Oldukça Trajik bir fotoğraf. Seri katil Robert Ben Rhoades'in tutsağı olarak, bir aracın içinde bir kaç şehir gezmek zorunda kalan Regina Kay Walters'in katili tarafından çekilmiş son fotoğrafı. Katil Regina'yı öldürmeden önce saçlarını kesmiş ve siyah bir elbise giydirmiş...



Kızın cansız bedeni Illinois'de terk edilmiş bir ahırda bulundu...

İlk bakıştı hiçbir gariplik olmayan, kızını omuzlarına almış bir babanın fotoğrafı gibi duruyor değil mi?



Yer; Omagh, County Tyrone (Kuzey İrlanda). Fotoğraf çekildikten kısa bir süre sonra terör örgütü IRA'nın resimde gördüğünüz kırmızı arabaya koyduğu bombanın patlaması sonucu 29 kişi öldü, 220 kişi yaralandı.

Bu görüntü üniversite öğrencilerinin 1999 yılında, toplu olarak çekildiği bir fotoğraf karesi gibi gelebilir size ki öyle de. Fakat sonrası pek hoş değil...



Eğer biraz dikkatli bakarsanız fotoğrafın sol üst köşesinde ellerinde "silah" varmış gibi poz veren iki çocuğu, Eric Harris ve Dylan Klebold'u göreceksiniz. 2 genç bu fotoğraf karesi çekildikten birkaç gün sonra okulda resmen katliam yaptılar. 13 kişiyi öldürdüler, 24 kişiyi ise yaraladılar.

Tarihteki en psikopatça cinayetlerden biri...



Jodi Arias, 32 yaşındaki erkek arkadaşını 29 kere bıçakladı, kafasını gövdesinden ayırdı. İki kaşı arasından kurşunladı...



Bu poz da genç adamın ölmeden önceki son dakikalarından. Çamaşır makinesi içinden çıkan kırık fotoğraf makinesinde bulundu. Adam fotoğrafta kan kaybediyordu.

Listemizde muhtemelen çoğu kişinin bileceği fakat koymadan geçemediğimiz bir fotoğraf.



John Lennon'un birkaç saat sonra kendisini öldürecek olan hayranı Mark Chapman'a imza verirken çekilmiş fotoğrafı.



Hayat gerçekten çok garip...

İngiltere, Kirkby'de bir alışveriş merkezinde 1993 yılında, bir güvenlik kamerası tarafından çekilmiş, 10 ve 3 yaşında iki çocuk. Gayet normal gelebilir ama resimde görülen büyük çocuk 2.5 mil öteye götürdüğü küçük çocuğu işkence yaparak öldürdü ve tren yoluna attı .



20. yüzyılın en genç katili oldu... 'de bir alışveriş merkezindeyılında, bir güvenlik kamerası tarafından çekilmiş, 10 ve 3 yaşında iki çocuk. Gayet normal gelebilir ama resimde görülen büyük çocuk 2.5 mil öteye götürdüğü küçük çocuğu20. yüzyılın en genç katili oldu...

Hayır, sandığınız gibi uyuyan insanlar değil.



1997 yılında çekilen bu fotoğrafta yataklarında uzanmış insanlar Heaven's Gate denen tarikatın üyeleri. Toplu intiharlarının hemen öncesi.



Kurucusu Marshall Applewhite dahil tam 39 insan bu fotoğraftan sonra topluca intihar etti...



Tarikat hakkında bilgi için tık.

Normal bir palyaço değil. Normal bir insan hiç değil...



Fotoğrafı çeken acaba en az 33 (kayıt dışı olarak 100'ün üzerinde) küçük çocuğun katili olan, eşcinsel seri katil John Wayne Gacy'yi görüntülediğini bilse ne yapardı?



Katil palyaço takma lakaplı cani 1980 yılında idam edildi.

Sadece partiye hazırlanan 2 çocuk mu sandınız?



Evet aslında, öyle diyebiliriz. Sağdaki genç kendine parti yapması için izin vermeyen ailesini katlediyor ve evinde verdiği partiden hemen önce üst kata çıkarıp saklıyor. Tyler Hudley hiçbir şey yokmuş gibi eğlenirken bir arkadaşına kafasının güzelliği ile yaptığı katliamı anlatıyor ve yakalanıyor.





19. yüzyılın en garip adetlerinden biri.



O zaman fotoğraf makineleri şimdiki kadar hızlı olmadığı için fotoğraf çekilen insanlar belli bir süre hareketsiz durmak zorunda kalırdı. Dikkat ederseniz kadın ve adam hafif hareketli oldukları için bulanık hatta.



E şimdi siz "peki kız nasıl bu kadar hareketsiz durmuş?" diye soracaksınız :)



ortadaki kız ölü. O zaman insanlar öldükten kısa bir süre sonra hatıra kalsın diye onlarla fotoğraf çekilmek garip gelmiyormuş insanlara...

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