Kahkaha Garantili, 2017'nin En Komik Tweet'leri!
#1
şu parayı harcamaya başlayınca kalanının nereye gittiği anlaşılmıyor pic.twitter.com/fz28WcyzJ7— buluj (@thebuluj) March 25, 2017
#2
Son yılların en efsane maçkolik yorumu ??? pic.twitter.com/Tqvmn14M0z— Maçk0lik Caps (@capsmatchkolik) March 29, 2017
#3
hiç tartışmama formülüm pic.twitter.com/XBMEux5cJM— Quaim (@saranosstra) March 24, 2017
#4
aşk bu kyoto füzesi— Kürt Kobain (@kurdikobayne) March 24, 2017
yamato müzesi
harakiri edemem pic.twitter.com/MOnQA43cNU
#5
dünya üzerinde hollanda'yla ilişkileri bozulan tek ülkeyiz. 100 senedir bisiklet sürüp boş boş takiliyolardi ölüyü dirilttik resmen— mutsuz islamcı (@HegelciHareket) March 11, 2017
#6
nereye nişan alırsanız alın sadece insan yüzüne isabet eden futbol topu pic.twitter.com/l0dI4Qbp1e— TAKO (@taylanozmutlu) March 9, 2017
#7
Kızıma Barbie bebek yerine Atiba figürü alayım diyorum. Oyuncakların salona düzenli yayılmasını sağlar. Rakip çocuklar üzerinde baskı kurar. pic.twitter.com/fFhGWYO1AS— Gökhan (@thuglove_) March 1, 2017
#8
araç kendiliğinden ormanlık alana bira içmeye götürüyor pic.twitter.com/mBckyHf2Wp— laszlo Kramer (@jackkdurden) November 12, 2017
#9
rambo berk ne hale gelmiş pic.twitter.com/v2rfcnh1DV— Oynatalım Uğurcum (@enisteniiz) November 16, 2017
#10
Bu milleti kandıramazsınız!! pic.twitter.com/Vxh1isiV7D— OnurUğur (@onuruguru) November 12, 2017
#11
işten geldim pic.twitter.com/VllnxDrgSM— merike (@melikerior) November 12, 2017
#12
+Abi çekimler bitti afiş lazım filme— Nurkan (@MehmetNurkann) November 11, 2017
- Matt Damon oynuyo mu
+Oynuyo
-Yüzüne bişeyler yazıp baskıya verin pic.twitter.com/Sq9R1UsZvS
#13
Dedemin instagram hesabı pic.twitter.com/uUWAofteAs— Buse Karasu (@aynenhe) February 18, 2017
#14
Hayatının aşkını bulduğunu düşünüyorsun, evleniyorsunuz ertesi gün film açacaksın "Aşkım dublajlısı yok mu?" diyor ve her şey için çok geç.— Fırat Çetin (@pakiteysis) March 14, 2017
#15
manzaraya bak adamla fotoğraf çektirmiş pic.twitter.com/WKhMVNtJlX— erdem (@ayierdem) February 17, 2017
#16
Saçım düştü sandım adamın profil resmiymiş pic.twitter.com/vsF6wqdyqb— Alp Karaibrahimgil (@kardotelly) February 10, 2017
#17
ellemekten metali parlatmışlar pic.twitter.com/JcM3z6P8TH— Haydar Şahin (@haydarsahinn) November 11, 2017
#18
Tipe bak çay demle ??? pic.twitter.com/lopTCXZ75y— Haluk Levent (@haluk_levent) November 10, 2017
#19
Cumhuriyet'in İlanı? pic.twitter.com/N1Hmb5PK7e— oğuzhan (@oguzhannnc) February 15, 2017
#20
çiçeğim karakola gidip suçunu itiraf etmiş sanki. kardeşim şu türkçeyi biraz öğrenin. pic.twitter.com/rG7e0N3Eoq— buko (@bukobey) November 10, 2017
#21
nilhan osmanoğlu padişah torunuyum diye tarih hocam beni dersten bıraktı demiş adama da DEDEMLE NAPOLYON KANKİYDİ diye anlattıysan normal— ayşe (@yeminetlan) February 12, 2017
#22
hiçbir abartıya kaçmadan nasıl sade ve şık olunur görün pic.twitter.com/wSYGHFO576— bayram oğlu emre (@emrekosapinar) November 12, 2017
#23
yalnızlık seviyem pic.twitter.com/AU4I0olzZ4— esra (@yitirildik) February 14, 2017
#24
Konular yetişmiyor. pic.twitter.com/0OEdOFt9jb— lol (@eksicumleler) November 15, 2017
#25
anneme fakülteden atıldım diyorum geçen akşam da az kalsın ilhan mansız'ı yarışmadan diskalifiye ediyorlardı diyo.— Elif Çongur (@elifcongur) February 9, 2017
#26
civcivden bile korkan var.civciv olsan bile herkesi memnun edemiyorsun.civciv olsan bile seni sevmiyorlar amına koduğumunun insanları ya— barishtian (@barishtian) February 9, 2017
#27
kaya çiIingiroğlu? pic.twitter.com/a0wCLja3Xq— kivanc (@dunyanin6dabiri) January 29, 2017
#28
Çorbacıya gittim, arkadaşım da gelecekti ama son anda vazgeçti. Garson "boşa servis açtırdın abi ya" diye trip atıyo. Servis dediği de bu. pic.twitter.com/nuBKxCZ68D— mutlu yeşiltepe (@mutluyesiltepe) November 13, 2017
#29
Tamam oğlum ben alırım ekmeği. pic.twitter.com/fgpc1JHLdn— Buraking Bad (@burak32) January 23, 2017
#30
Bir zamanların Yeşilçam yıldızı şimdi sahilde su satarak geçimini sağlıyor. pic.twitter.com/Wwbr7hzr4C— Archie Gaviria (@archiegavi) January 19, 2017
#31
Ulus diye bindim nazi almanyasına gidiyoruz pic.twitter.com/WV7k02riwx— Emmet Brown (@emmetbrowntr) January 10, 2017
#32
We're watching you pic.twitter.com/xd3XBe7yF1— Luis Vega (@veganomi) November 9, 2017
#33
Demet Akalın, kendisinden daha kötü imla bilgisine sahip biriyle tokalaşıyor pic.twitter.com/2DkSA3cStS— Arda (@asipislik) November 9, 2017
#34
Sın ıllıhın bir lıtfısın sictirtmi idimin igzina pic.twitter.com/bMOfTvbgKd— kezbans VEVO (@kezbansvevo) November 7, 2017
#35
Arkadaşım, arkadaşım, BEN, arkadaşım pic.twitter.com/vK3TSj2mop— Dimitciğim (@demethayvani) November 6, 2017
#36
Nefes alabilmem için son 33 cm pic.twitter.com/1LgYY0S19t— Katatonia Reis (@elifcimbosver) January 9, 2017
#37
Kedim sürekli sahura kalkmış gibi bakıyor pic.twitter.com/1ixp0eJlqq— yokerif (@yokerif) January 20, 2017
#38
Veli Bey tazmanya canavarı heralde. pic.twitter.com/dfs4sFDLL3— Kenan The BANNED (@Gauss_yuzeyi) November 6, 2017
#39
KUCUK AYRAN KIMSEYE YETMIYO SATMAYIN ISTE URETMEYIN ARTIK GERGIN GERGIN ICIYOZ YETMICEK DIYE— Merisü (@Roxabbe) May 16, 2017
#40
Şurdan ne güzel sofra bezi çırpılır pic.twitter.com/wM7g0MGTSq— SADE İNSAN (@sadesadeinsan) May 15, 2017
#41
Kahırla yoğrulmuş hayatlar.. pic.twitter.com/HaxKu3ZuIb— Fırat Çetin (@pakiteysis) November 6, 2017
#42
Sayısalcı swinger'lar bunu beğendi. pic.twitter.com/dm6plSpgmW— Kutsal Bayraktar (@mortifera) November 6, 2017
#43
derse 10 dk erken geldim pic.twitter.com/U6sQgijjQI— seto (@civaba) November 9, 2017
#44
erkekler yasta pic.twitter.com/KzlBSdx2hR— bes (@amtelasi) November 8, 2017
#45
10 dakikadır gülüyorumakcnsjaldnsmwmsnsnsns pic.twitter.com/snIm8NnWA4— mediy (@limonidi) May 11, 2017
#46
Shshshs pic.twitter.com/X8FwXnJVdv— gew :s (@gewzoe) November 7, 2017
#47
Ararsam açmayın pic.twitter.com/wRnWQaHVfG— Ragnar Ragnaroglu (@ondekimavilii) November 5, 2017
#48
İki şık arasında kalıp yanlış sıkkı işaretlemek pic.twitter.com/umvfeuAViy— Onur Soğuk ( OSH ) (@OnurSogukHoca) May 10, 2017
#49
HAWKİNG UYARDI ! Önlem almazsak çok geç olacak !— Aykut Elmas (@onudabitirin) November 8, 2017
Hawking, bu haftasonu Ispanak hal fiyatlarının(kg birim başı) 6 TL’ye pazar fiyatlarının ise 8 TL’ye yükseleceğini belirtti pic.twitter.com/OYHOed1hZ3
#50
Az önce yolda yürürken müstakil bi evin çatısından kedi sesi geldi. Kafayı bi kaldırdım. Vaziyet bu. pic.twitter.com/yBG4MtWM3z— EMRE ? (@tekerleklibavul) November 4, 2017
#51
aşk hayatım da böyle pic.twitter.com/FGwFaAi488— onur (@onur_gurler) August 3, 2017
#52
Yengeniz şunu doldur öyle çık dedi. Tükenmez kalemi olan var mı pic.twitter.com/qTjjT1jo3R— Şizofren Miyiz? (@sizofrenikmisin) August 3, 2017
#53
Banu Alkan'ın Afrodit sanılmasından daha inandırıcı. pic.twitter.com/LKyEa0cJUG— İstiklal Akarsu (@istiklalAkarsu) August 2, 2017
#54
Yaşlanınca kankim ve ben. PEÇETE DETAYI EN SEVDİYİM. pic.twitter.com/opYU3NM3D3— Şiir (@siktiirdeli) August 2, 2017
#55
Küpeye bak patlıcan kebabı sandım pic.twitter.com/YodaggF82k— öxge (@anlayamadilar) August 2, 2017
#56
bari yanlışlıkla birini doğru yazsaydın ya hjsdjksxw pic.twitter.com/le5VcxpKtv— kaan the chinese (@vamosas) July 30, 2017
#57
telefonun ucunda üst düzey bir yetkili var pic.twitter.com/3Ah5bZEo18— bayram oğlu emre (@emrekosapinar) May 9, 2017
#58
şu sigara dönsün artık pic.twitter.com/2r75u4mqLS— Satrayni (@satrayni) August 2, 2017
#59
poğaçu pic.twitter.com/DHwLY48yn7— Ahmed DeLegeBranda (@_hafi_) July 29, 2017
#60
bas gaza khaleesi bas gaza— SON FECİ VATDIFAK (@vattdifak) July 31, 2017
kuzey arkanda bas gaza
demir taht senin hiç durma
hadi uçur ejderhaları burdan pic.twitter.com/t2sfBd4Ucr
#61
İbrahim hoca çorapları çıkarmış. pic.twitter.com/5ENkPOCcWh— Natalie (@natalihanim) May 10, 2017
#62
TAMAM OGLUM BEN GIDERIM HALI SAHAYA pic.twitter.com/0rSXR7RYtj— küçüktüp A.K.A. (@gercekdeilbu) May 3, 2017
#63
Benimle evlenir misin diye teklif mi olur o kadar çok seviyorsan seninle evlenebilir miyim diyeceksin— Metin GÜL (@avmetingul) April 23, 2017
#64
seni seçtim çünkü sen farklısın japonsun bir kere akıllı adamsın pic.twitter.com/HjQemMYb1j— TEP (@2emirpekdemir2) April 23, 2017
#65
Beyler otobüse 1980 anayasası bindi pic.twitter.com/HLlgoIndj0— mehmet (@acimiyorsan) April 18, 2017
#66
Şükrü Saraçoğlu ve Şampiyonlar Ligi seremonisi beyler. Beyler reklam panosunda PS2 yazıyo beyler. Beyler PS 5 çıkacak aq artık gidelim nolur pic.twitter.com/9ZAiTea1VF— Aga (@KjaerAga) April 19, 2017
#67
HANIMCILIK level master degree pic.twitter.com/zU7v1MAk1Q— vita nuova (@viita_nuova) May 23, 2017
#68
tam şurda aklıma gelmişsin belli pic.twitter.com/M7CzQo9eJv— Şehval Ö. (@sehvalozt) June 2, 2017
#69
Kız selena dünyaya ve o üç yetime yaptığın iyiliklerin yüzü suyu hürmetine Allah seni nasıl bi ateşin içinden çekti aldı görüyon mu pic.twitter.com/1OOyYlhpJS— esmagülsündiye (@eyciyu) June 6, 2017
#70
telefonum çalındı. sim kartı yeniden çıkarttım. bu sırada annem en kadim teknikleri uygulamış hırsızlara. pic.twitter.com/ByQBDLOCiW— kültürümüzde var (@billiamwlake) June 7, 2017
#71
Canım annemden insan ilişkilerine dair müthiş tavsiye pic.twitter.com/pK86c15rKn— eko (@downsizinpolicy) June 4, 2017
#72
İşini iyi yapan emlakçıları seviyorum pic.twitter.com/hycZJ8cspw— cosmo (@ordadurucan) June 12, 2017
#73
Arkadasimin annesi kediyi kisirlastiracaklar diye sunnetlik dikmis veterinere boyle goturmusler :( pic.twitter.com/EGssjihLkN— ayşe (@yeminetlan) June 14, 2017
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