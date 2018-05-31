Kahkaha atmaya hazırsanız işte mayıs ayının en komik Tweet'leri!

Artan döviz kurları, ramazan, seçim ve daha bir sürü şey... Twitter alemi mayıs ayında da boş durmadı ve yüzlerimizi güldürmeyi başardı. İşte mayıs ayında atılan en komik Tweet'ler.