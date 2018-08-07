Kadınların yanlışlıkla orgazm olabilmesine neden 8 aktivite!
Bir anda oluveriyor ve bunu engelleyemiyorsunuz. Sadece ikinci bir uyarıcının olması yeterli. İşte kadınların tesadüfi orgazm yaşadığı farklı yollardan bazıları.
#1 Yoga yaparken
Indiana Üniversitesinin araştırmasına göre, egzersiz kaynaklı orgazmların %20'si yoga sırasında yaşanıyor.
#2 Karın egzersizleri sırasında
Kadınlar özellikle en çok karın egzersizi yaparken orgazma ulaşıyorlar. Kadınların yaklaşık %15'i fiziksel egzersizlerden dolayı orgazm yaşayabiliyor.
#3 Motosiklet üzerindeyken
Bu durum mantıklı aslında. Motosikletlerin güçlü motor titreşimleri sayesinde bazı kadınlar orgazm olduklarını söylüyorlar. Vibratör ile aynı mantık.
#4 Erotik rüyalar görmek veya cinsel fantezileri düşünmek
Bazı kadınlar, sadece onları düşünerek orgazm olabilecekleri kadar yoğun hayali fantezilere sahip olabiliyorlar. Bunu uyurken, uyanıkken veya erotik bir rüya sırasında yaşamak mümkün.
#5 Masaj yapıldığı esnada
Masaj sırasında kadınların çoğu, masaj terapisti vücudun arka bölümüne veya alt kısmına masaj yaparken orgazm oluyor. Bazı kadınlar ise ayak masajı, hatta pedikür yapılırken bile orgazm olabiliyorlar. Eğer kadınlar pedikür sırasında titreşimli bir sandalyede oturuyorlarsa bu, orgazm olasılığını artırıyor.
#6 Ata bindiklerinde
Bazı kadınlar atın üzerindeyken, bu muhteşem varlıkların hızlı yürüyüşü sırasında orgazm olduklarını söylüyorlar. Elbette ki bu durum kadından kadına değişiyor. Kimi orgazm olurken, kimisi de ata binmenin orgazmı tetiklemekten ziyade rahatsız edici olduğunu düşünüyor.
#7 Hapşırdıklarında
Ancak orgazm ve hapşırık arasındaki bu ilişki, otonom sinir sistemindeki tuhaf bir bağlantıdan kaynaklanıyor. Bu sistem kalp atış hızı, sindirim ve göz bebeğinin büyümesi gibi istemsiz yapılan hareketlerin kontrolünü sağlıyor.
#8 Bisiklet sürerken
Indiana Üniversitesinin 2012 yılında yaptığı bir başka araştırmasına göre, bu tür orgazmların %15'si bisiklet sürerken yaşanıyor.
Facebook Yorumları