Genel Kadınlar Söylediğinde Erkeklerin İnanırmış Gibi Yaptığı 14 Yalan Bazı yalanlara inanırmış gibi yapmaktan başka çareniz yoktur

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Şu fani dünyada hangimiz yalancı değiliz ki? Facebook'ta Beğen: Kabul, hepimiz yalancıyız. Fakat sürekli olarak doğruları söyleseydik büyük ihtimalle insan medeniyeti diye bir şey olmayacaktı ve çantamızı toparlayıp gitmemiz gerekecekti.



Yalan insanın doğasında var, fakat bir kara yalanlar bir de beyaz yalanlar vardır. İlişki dünyasında en çok söyleneni de ikinci kategorideki yalan türüdür. Bazen bu yalanlar fark edilmez bazen ise fark edilse bile ses çıkarılmaz. Fakat yine de yalan dedektörünüzün çalışıyor durumda olması iyi bir fikir.



Yalan söylemek normaldir, insanlar her konuda yalan söyleyebilirler, işte bakın kadınların sevgililerine söylediği yegane yalanlar;

"İyiyim" Garanti yalan, genel olarak kadınlar bunu onları rahatsız eden bir şey varsa söylerler. Bir kadın iyiyim diyorsa, korkmalısınız.

"Ben sana hiç öyle yapmıyorum Tuğberk" Anlamı "ben bunu sürekli yapıyorum" demek aslında. Ne olursa olsun bunun karşılığında tam tersini söylemeyecek, o yüzden kasmayın.

"Beş dakikaya geliyorum Berksan" Beş dakika diyorsa 35 dakikaya kendinizi hazırlayın. Tabii ki bu sürede bir daha ne zaman hazır olursun diye sorarsanız vay canına siz misiniz soran.

"Sarhoş değilim Berksun" Kesinlikle sarhoşlar, tam aksini kanıtlamak için daha çok içmeye de hazırlar.

"Kusmayacağım Berkcan" Kesinlikle kusmak üzere, ya oradan uzaklaşın ya da tuvalete götürün.

"Ya normalde bu kadar deli değilim Nihat" Tamam o kadar deli değillerdir ama bu normal oldukları anlamına gelmiyor. Kanmayın buna.

"Ya Cenk benim kardeşim gibi, kankayız biz." Yemeyin, Cenk ile aralarında kesinlikle bir dönem bir şeyler olmuş, sadece hakkında kötü düşünmenizi istemediği için size söylemiyor.

"Zaten senden bir şey beklemiyordum Berkcenk" Tam tersi, sizden beklentisi büyüktü, siz onu hayal kırıklığına uğrattığınız için şimdi elinden geleni ardına koymuyor.

"Ya hayır kesinlikle sinirlenmeyeceğim Cankberksun" Kesinlikle sinirlenecek, ne olursa olsun sinirlenmeyeceğini söylediği şeyi yapmayın, geri basın.

"Ya kız kızayız Berksuncenk" Büyük ihtimalle kız kıza değiller, siz yine de büyütmeyin, ne olursa olsun uğraşmamak için böyle diyecektir zaten.

"Yok kıskanmadım senin geçmişinde olan biten bir şey" Aşırı kıskandı, büyük ihtimalle iki üç gündür kızın muhtelif sosyal medya hesaplarına bakıyor.

"Bugün özel günümdeyim" Bir süre seks yok, teklif etmeyi bile aklınızdan geçirmeyin.

"Kusura bakma telefonumun şarjı bitiyor. Biraz şarj edeyim sonra mesajlaşırız." "Seni gece boyunca iplemeyeceğim"



Kaynak: http://elitedaily.com/dating/15-innocent-white-lies-women-tell-men-see-right/960276/

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