Kadınlar İçin Orgazm Garantili 8 Pozisyon
Bizden duymadınız!
Misyoner pozisyonunda kalçanızın altına yastık koyun, böylece penetrasyondan daha çok keyif alacaksınız
Misyoner pozisyonunda bacaklarınızı dümdüz yapıp partnerinizin omzuna koyun, farklı anlayacaksınız
Üste çıkın, üstte her türlü daha keyif alacaksınız
Üste çıkıp arkanızı ona dönün, bu formda kontrolünüz daha yüksek olduğundan g-noktanıza ulaşım daha rahat olacaktır
Partneriniz büyük kaşık olsun, siz küçük kaşık olun, kaşık pozisyonu daima orgazm garantilidir
Yüzüstü uzanın ve partneriniz de aynı şekilde üzerinize uzansın. Kalçanızı hafifçe kaldırarak partnerinizin penetrasyonunu kolaylaştırın. Gerisi partnerinize kalmış.
Partneriniz ayaktayken yatağın kenarının ucunda bacaklarınızı açın. Klitorisiniz bu sayede daha görünür olacak.. Penetrasyon sırasında kendiniz veya partneriniz klitorisinizi stimüle edebilir.
Partnerinizi oturtun ve onun kucağına yüzünüz ona dönük oturun. Yukarı aşağı hareket etmek yerine kalçanızı hafif daireler çizecek şekilde hareket ettirin.
Kaynak: elitedaily.com
Facebook Yorumları