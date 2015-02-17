Kadınlar İçin Orgazm Garantili 8 Pozisyon Bizden duymadınız!

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Misyoner pozisyonunda kalçanızın altına yastık koyun, böylece penetrasyondan daha çok keyif alacaksınız Facebook'ta Beğen:

Misyoner pozisyonunda bacaklarınızı dümdüz yapıp partnerinizin omzuna koyun, farklı anlayacaksınız

Üste çıkın, üstte her türlü daha keyif alacaksınız

Üste çıkıp arkanızı ona dönün, bu formda kontrolünüz daha yüksek olduğundan g-noktanıza ulaşım daha rahat olacaktır

Partneriniz büyük kaşık olsun, siz küçük kaşık olun, kaşık pozisyonu daima orgazm garantilidir

Yüzüstü uzanın ve partneriniz de aynı şekilde üzerinize uzansın. Kalçanızı hafifçe kaldırarak partnerinizin penetrasyonunu kolaylaştırın. Gerisi partnerinize kalmış.

Partneriniz ayaktayken yatağın kenarının ucunda bacaklarınızı açın. Klitorisiniz bu sayede daha görünür olacak.. Penetrasyon sırasında kendiniz veya partneriniz klitorisinizi stimüle edebilir.

Partnerinizi oturtun ve onun kucağına yüzünüz ona dönük oturun. Yukarı aşağı hareket etmek yerine kalçanızı hafif daireler çizecek şekilde hareket ettirin. Kaynak: elitedaily.com

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