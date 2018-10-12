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Las Vegas'ta sergilediği “All Have Have” adlı konser performansından sonra, 15 şovun 12'sinin tamamlanmasını kutlamak için instagramda etkileyici bir fotoğraf paylaşan Jennifer Lopez, fotoğrafının altına şunları yazdı: "Bugünkü şovdan sonra kendimi süper kadın gibi hissediyorum. Başında, aman Allah'ın 27 günde 15 konser, bu çok fazla diye düşünmüştüm... ama kendime, bunun beni yıpratmasına izin vermeyeceğime, aksine sonunda daha da güçlü olarak çıkacağıma söz vermiştim. Sıkı çalışacağım ve hayatımı en iyi haline getireceğim. Çok yorulduğum zamanlar oldu, çok fazla seyahat ettim ve neresi uygunsa orada çalışmam gerekti. Ve şimdi geriye sadece 3 şovumuz kaldı!! Şu an birçok duyguyu yaşıyorum ama en fazla güçlü, mutlu ve minnettar hissediyorum!!!"