Japonya'nın başka hiçbir ülkeye benzemediğinin kanıtı olan 15 fotoğraf Japonya'yı sumo güreşçileri, animeleri ya da Nagatomo ve diğer ünlü simalarıyla tanıyabilirsiniz. Peki son derece yenilikçi tuvaletleri, en lüks restoranlarla yarışacak hastane yemeklerini biliyor musunuz? İşte başka hiçbir ülkede göremeyeceğiniz o manzaralar.

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Japonya'da birçok okulda temizlik görevlisi yok bunun yerine temizliği öğrenciler yapıyor. Amacı ise öğrencilerin temizlik bilinci kazanması ve topluma daha yararlı bireyler olmayı öğrenmesi. Facebook'ta Beğen:

2014 ve 2018 dünya kupalarında Japonya taraftarları

Çoğu tuvalette duvar bağlı bebek koltukları bulunmakta. Bebek sahipleri bunu beğendi.

"Yakın bir zamanda Japonya'da doğum yaptım ve hastanede verilen yemekler..."

Japonya'daki rögar kapakları

Japonya'da bu tarz bir tuvaletle sık sık karşılaşabilirsiniz. Ellerinizi yıkayın ve atık suyu bir sonraki tuvalet ihtiyacınızda kullanın.

Japonca notta: ''Bisikletinize kazayla çarptım ve zilini kırdım. Çok üzgünüm''

Japonya'da beklentiler gerçekle buluşuyor.

Teknoloji hayatın her alanında. Boş tuvaletleri gösteren ekran.

Japonya'dan yükselen diğer bir icat: Şemsiye kilitleyici. Böylelikle elinizde taşımadan kurtuluyorsunuz.

Bazı toplu taşıma araçlarında koltukları istediğiniz yöne çevirebilirsiniz.

Japonya'da birçok tuvalette böyle bir kumandayla karşılaşabilirsiniz. Müzik tuşuna bastığınızda çıkardığınız sesler dışarıdan duyulmayacaktır.

Tokyo'da bir kadın tren ve platformun arasına sıkışınca bütün yolcular kadını kurtarabilmek için treni itmişler.

Koi balıkları, Japonya'daki akıtma kanallarında bile yaşayabiliyor.

Son olarak kurallara uyulduğunun güzel bir kanıtı... Kaynak: Boredpanda

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