Japonya'da yaşlılara robotlar bakıyor Sarılmak, yıkamak, hareket etmek: Japonya'da beş yüz bakım evinde "elektronik yardım görevlisi" robotlar, bakıcılara destek vererek yaşlıların bakımını sağlıyor. Teknik masraflı olsa da yaşlılar son derece memnum.

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Pepper ile antrenman saati Facebook'ta Beğen: Japonya’da yaşlı nüfusu artıyor. 2035’e kadar nüfusun üçte birinin 65 yaş ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bakım evlerinde yaşlılara daha iyi bakmak için şimdiden robotlar kullanılmaya başlandı.

Robot eşliğinde spor Tokyo’daki bu bakım evinde, insan benzeri robot "Pepper" bir eğitim seansı düzenliyor. Elektronik bir sesle, katılımcılara kibarca talimatlar veriyor: "Sağ, sol, aferin!" Pepper şimdiden yaklaşık beş yüz bakım evinde kullanılıyor. Bu robotlar sadece spor gruplarını yönetmiyor, aynı zamanda basit konuşmalar da yapabiliyor.

Aibo ile oyun zamanı Shin-tomi yaşlı bakım evinde robotlar, yaşlıların etkileşime girebileceği evcil hayvanların da yerini alıyor. Burada robot-köpek "Aibo" ile oynayan yaşlı bir kadın görülüyor. Bakıcılar, yaşlılarla ilgilenmesi için 20 farklı model kullanıyor. Hükümet bunun diğer bakım evleri ve hatta yurt dışı için bir model olmasını hedefliyor.

Paro ile kucaklaşmak Bu robot yavru fok sadece tüylü bir kürke sahip değil. "Paro" aynı zamanda birisi sevdiğinde ses çıkarıyor. Geliştirilmesi on yıl sürdü. Dünyada beş bin adet var. Üç bini Japonya’da. Ama "Paro" pahalı. Japonya’da 3 bin 800 dolara mâl oluyor. Avrupa’da ise bir tanesi için 5 bin euro ödenmesi gerekiyor.

Pahalı oyun arkadaşları Birçok Japon kuruluşu, pahalı oyun arkadaşlarını hükümetten sağlanan sübvansiyonlarla finanse ediyor. Yaşlılar değişiklikten memnun. "Paro" sadece dokunmaya değil aynı zamanda konuşmaya ve ışığa da tepki veriyor. Başını hareket ettiriyor, gözlerini kırpıyor veya gerçek bir fok gibi ses çıkarıyor.

Robotlar sadece eğlence için değil Robotlar sadece yaşlıların eğlenmesi için değil. Örneğin yaşlıların taşınmasında “kas kıyafeti” olarak da bakıcılara yardımcı oluyor. Onun sayesinde bakıcıların yaşlıları kaldırması daha kolay oluyor.

Gündelik bakımda kolaylık Robotik kıyafetler, bakıcıların gücünü artırıyor. Bu, yaşlıların kendilerini daha fazla güvende hissetmesini sağlarken bakıcılar için de kolaylık oluyor. Makineler, bakıcıların hastaların kaldırılması, taşınması veya itilmesi sırasında yaşayabileceği sırt ağrılarını da önlemiş oluyor.

Robotik yardımla yürüme Makineler ayrıca yaşlıların tekrar yürümelerine yardımcı oluyor. Denge sağlıyor ve ayaklarını nereye koymaları gerektiğini gösteriyor. Ne var ki, robotların birçok avantajına rağmen, hükümet makinelerin insanlarını yerini alamayacağına emin. Ancak güç ve mobilite kabiliyetleriyle bakıcıları destekleyebilir ve onların diğer görevler için daha fazla zaman bulmalarına yardımcı olabilirler. Kaynak: DW

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