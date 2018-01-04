İsviçreli bilim adamlarının birbirinden komik ve garip araştırmaları

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Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Dünyanın En Zeki 25 Hayvanı

Bazı insanlar zeka ile hayvanları ilişkilendirmese de hayvanlar bazı konularda insanlardan daha zeki ve yaratıcı olabilir. İşte yapılan gözlem ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en zeki 25 hayvanı.
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Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Kahkaha Atmaya Hazırsanız İşte Haftanın En Komik Tweet'leri!

Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Daha ne yapsınlar?
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