İsviçreli bilim adamlarının birbirinden komik ve garip araştırmaları
#1
Film izlerken yeriz diye aldıklarımızı daha film başlamadan yiyip bitirmemize neden olan genleri bulup zorla diyet yaptıracağız.— İsviçreli (@bilim_adami) January 2, 2018
#2
Mağaza mağaza dolaşıp en gösterişli koltuk takımını alan sonra da tozlanmasın diye üstünü çarşafla kapatan Anneler için bilim çaresiz.— İsviçreli (@bilim_adami) December 30, 2017
#3
Fatih terim'in Galatasaray'a kaç defa geldiğini hesaplamanın zekaya iyi geldiğini tespit ettik.— İsviçreli (@bilim_adami) December 21, 2017
#4
İşinize gelmeyeni görmeme konusunda görünmezliği bulmuşsunuz bizim araştırmamıza gerek yok.— İsviçreli (@bilim_adami) December 20, 2017
#5
İnsanlara değer verdiğinizde g*tlerinin kalkmasını engelleyen basınçlı bir sistem üzerinde çalışıyoruz.— İsviçreli (@bilim_adami) October 9, 2017
#6
Sırf sevgili yapabilmek için üniversitede gitar çalmaya başlayıp hiç sevgili yapamayanların dramını araştırıyoruz.— İsviçreli (@bilim_adami) December 8, 2017
#7
Gereksiz insanlar için harcadığınız boşa geçen zamanları geri getirme makinası yapacağız.— İsviçreli (@bilim_adami) August 1, 2017
#8
Sağ elimiz kaşındığında para gelecek diyen ilk insanın, kaşıntıyla para arasındaki kurduğu bağlantıyı araştırıyoruz.— İsviçreli (@bilim_adami) August 19, 2017
#9
Yaşlılar hariç Atm başında 3 dakikadan fazla oyalananları tokatlamak için Atm'nin içinden uzanan bir kol icat edeceğiz.— İsviçreli (@bilim_adami) November 15, 2017
#10
Cnbc-e'yi okurken ilk 4 harfi İngilizce okuyup 5. harfi Türkçe okumamıza sebep olan geni araştırıyoruz.— İsviçreli (@bilim_adami) November 26, 2013
#11
Her burç mükemmelse, bu kadar gerizekalının hangi ayda doğduğunu araştırıyoruz.— İsviçreli (@bilim_adami) August 2, 2014
#12
Kızlar hapşırırken ağızlarına kimin susturucu yerleştirdiğini araştırıyoruz.— İsviçreli (@bilim_adami) November 22, 2017
#13
erkekler hapşırırken de ağızlarına yerleştirilen 16 hoparlörlü ses sisteminin sırrını araştıracağız.— İsviçreli (@bilim_adami) November 22, 2017
#14
Işınlanmayı, görünmezliği falan boş verin, cahile laf anlatma makinasını yaparsak bütün insanlık kurtulur.— İsviçreli (@bilim_adami) November 19, 2017
#15
Alarm çaldığı gibi tek seferde yataktan kalkanların üstün yetenekleri karşısında bilim çaresiz.— İsviçreli (@bilim_adami) November 15, 2017
#16
Nasıl bir ruh halinde olursa olsun her zaman gülmeyi başaranlar karşısında bilim çaresiz.— İsviçreli (@bilim_adami) October 23, 2017
#17
Siyahlarla beyazları aynı anda yıkamayan çamaşır makinesinin ırkçılığına son vermek için araştırmalarımız sürüyor.— İsviçreli (@bilim_adami) October 14, 2017
#18
Ezan okunduğunda ibadet olarak sadece müziğin sesini kısan bir kabile tespit ettik.— İsviçreli (@bilim_adami) May 7, 2017
#19
Hiç olmayacak hayallerin peşinden koşmamızı sağlayan genleri bulup çelme takacağız.— İsviçreli (@bilim_adami) September 28, 2017
#20
Kafasının içinde sürekli biriyle tartışanların arasına girip sakinleştirmenin yollarını arıyoruz.— İsviçreli (@bilim_adami) September 7, 2017
#21
Kurban bayramında hayvanlar kesilmesin diyenlere normal zamanlarda da hayvanların kesilerek yenildiğini öğreten bir makina yapacağız.— İsviçreli (@bilim_adami) September 1, 2017
#22
Kalleşçe arkadan vuran babetlere vicdan yerleştirmeye çalışıyoruz.— İsviçreli (@bilim_adami) August 4, 2017
#23
Bir kapıyı kapatıp diğer kapıyı açan yüce Tanrım, iki kapıyı birden açıp biraz estir diye cereyan duasına çıkacağız.— İsviçreli (@bilim_adami) July 1, 2017
#24
Tanımadığımız numaraları rehbere kaydedip Whatsapp'tan kim olduğuna bakmak milli sporlarımız arasındadır.— İsviçreli (@bilim_adami) February 10, 2017
#25
Çantalarındaki şeyleri kolay bulsunlar diye kadınlar için geliştirdiğimiz navigasyon cihazı, ilk denemede çantalarında kayboldu.— İsviçreli (@bilim_adami) March 5, 2015
#26
Binlerce yıldır orucu nelerin bozduğunu bilip, hala aynı şeyleri soranların ses tellerine kirli çamaşırlarımızı asacağız.— İsviçreli (@bilim_adami) May 23, 2017
#27
Sizi gerçekten anlayacak insanların nerede yaşadığını gösteren özel bir navigasyon sistemi icat edeceğiz.— İsviçreli (@bilim_adami) May 22, 2017
#28
Süper kahramanların külotu neden elbisenin üstüne giydiğini araştırıyoruz.— İsviçreli (@bilim_adami) July 1, 2015
#29
Dinden imandan bahsedip yapılmadık pislik bırakmayanların ağzına acı biber sürme makinası yapacağız.— İsviçreli (@bilim_adami) February 7, 2017
#30
Memurlardan başka herkesin çalıştığı işçi bayramının ismini değiştirip memur bayramı yapmak için çalışmalarımız sürüyor.— İsviçreli (@bilim_adami) May 1, 2017
#31
Tanıdıkça nefret ettiğimiz insanları eski hallerine çevirme makinası yapacağız.— İsviçreli (@bilim_adami) April 27, 2017
#32
Seçim müziklerinden etkilenip oy verme kararını değiştiren ilk insanı araştırıyoruz.— İsviçreli (@bilim_adami) April 15, 2017
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