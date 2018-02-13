İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

Just Sul 44 yaşında bir mühendis. 2.3 milyonun üzerinde Instagram takipçisi olan tamamen ortalama görünümlü, orta yaşlı, Hintli bir adam. Bir çoğu ünlülerin taklitlerinden oluşan fotoğrafların yanı sıra kendi komik videolarını da sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor.

#1 Kylie Jenner

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor
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#2 Britney Spears

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

#3 Mcgregor Curry

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

#4 Justin Bieber

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

#5 The Weekend

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

#6 Justin Bieber

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

#7 2pac

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

#8 Lil Pump

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

Sevgililer günü için hazırladığı video

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

Send this e-card to your loved ones ?❤️?didn’t buy u flowers, became ur flower ??? #ValentinesDay (TAG BAE)

Sul (@justsul)'in paylaştığı bir gönderi ()

Para bende pozu

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

Nusret'lede tanışmakta geç kalmamış

İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

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