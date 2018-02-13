İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor
Just Sul 44 yaşında bir mühendis. 2.3 milyonun üzerinde Instagram takipçisi olan tamamen ortalama görünümlü, orta yaşlı, Hintli bir adam. Bir çoğu ünlülerin taklitlerinden oluşan fotoğrafların yanı sıra kendi komik videolarını da sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor.
#1 Kylie Jenner
Facebook'ta Beğen:
#2 Britney Spears
#3 Mcgregor Curry
#4 Justin Bieber
#5 The Weekend
#6 Justin Bieber
#7 2pac
#8 Lil Pump
Sevgililer günü için hazırladığı video
Para bende pozu
Nusret'lede tanışmakta geç kalmamış
Facebook Yorumları