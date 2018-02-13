İnternet dünyasının yeni fenomeni ünlülerin fotoğraflarını taklit ediyor

Just Sul 44 yaşında bir mühendis. 2.3 milyonun üzerinde Instagram takipçisi olan tamamen ortalama görünümlü, orta yaşlı, Hintli bir adam. Bir çoğu ünlülerin taklitlerinden oluşan fotoğrafların yanı sıra kendi komik videolarını da sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor.